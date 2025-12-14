ETV Bharat / state

यमुनानगर में रेप के दोषी को 20 साल की कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

Child rape case in Yamunanagar: यमुनानगर में 7 साल की बच्ची से रेप मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई.

Child rape case in Yamunanagar
Child rape case in Yamunanagar (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 14, 2025 at 2:19 PM IST

यमुनानगर: 7 साल की बच्ची से रेप के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी मेहताब को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषी सात साल की बच्ची को चाउमीन खिलाने के बहाने ले गया था और दुष्कर्म किया. ये जानकारी जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंधर ने दी. सरकार की ओर से नियुक्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर व जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंधर ने केस की मजबूत पैरवी की और दोषी को सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई.

यमुनानगर में बच्ची रेप केस: सुधीर सिंधर ने बताया "30 जनवरी 2025 को बच्ची की मां काम पर गई हुई थी. बच्ची अकेली घर के बाहर गली में खेल रही थी. इसी दौरान मेहताब वहां पहुंचा और चाऊमीन खिलाने का बहाना बनाकर मासूम को अपने साथ जंगल की तरफ ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. शाम को काम खत्म कर मां जब घर लौटी तो बच्ची नहीं मिली. इसके बाद उसने बच्ची की तलाश शुरू कर दी. काफी तलाशी के बाद बच्ची सड़क किनारे डरी-सहमी मिली. मां ने जब बच्ची से पूछा, तो मासूम ने रोते हुए पूरा घटनाक्रम बताया."

यमुनानगर में रेप के दोषी को 20 साल की कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया (Etv Bharat)

जनवरी 2025 का है मामला: इसके बाद महिला थाने में तुरंत मामला दर्ज किया गया. जांच अधिकारी एएसआई कमला देवी ने बच्ची का मेडिकल करवाया और जांच पड़ताल के बाद मेहताब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसके बाद चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी गई.

दोषी को 20 साल कैद की सजा: सरकार की ओर से इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर व जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंधर को नियुक्त किया गया था. उन्होंने अदालत के सामने सभी सबूत और गवाहों को मजबूती से रखा, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और फैसला सुनाते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

YAMUNANAGAR COURT
RAPE CASE IN YAMUNANAGAR
यमुनानगर में बच्ची रेप केस
यमुनानगर कोर्ट
