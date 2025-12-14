ETV Bharat / state

यमुनानगर में रेप के दोषी को 20 साल की कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

यमुनानगर: 7 साल की बच्ची से रेप के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी मेहताब को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषी सात साल की बच्ची को चाउमीन खिलाने के बहाने ले गया था और दुष्कर्म किया. ये जानकारी जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंधर ने दी. सरकार की ओर से नियुक्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर व जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंधर ने केस की मजबूत पैरवी की और दोषी को सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई.

यमुनानगर में बच्ची रेप केस: सुधीर सिंधर ने बताया "30 जनवरी 2025 को बच्ची की मां काम पर गई हुई थी. बच्ची अकेली घर के बाहर गली में खेल रही थी. इसी दौरान मेहताब वहां पहुंचा और चाऊमीन खिलाने का बहाना बनाकर मासूम को अपने साथ जंगल की तरफ ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. शाम को काम खत्म कर मां जब घर लौटी तो बच्ची नहीं मिली. इसके बाद उसने बच्ची की तलाश शुरू कर दी. काफी तलाशी के बाद बच्ची सड़क किनारे डरी-सहमी मिली. मां ने जब बच्ची से पूछा, तो मासूम ने रोते हुए पूरा घटनाक्रम बताया."