महिला से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया; रेप और हत्या की धमकी, बनारस के दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

दुबग्गा इंस्पेक्टर अनुभव वर्मा ने बताया, FIR दर्ज करके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और इंस्टाग्राम चैट के आधार पर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है.

Published : December 27, 2025 at 9:40 PM IST

लखनऊ: दुबग्गा में एक महिला को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना भारी पड़ गया. वाराणसी के दो युवकों ने महिला को रुपयों का लालच दिया और उस पर यौन शोषण करना चाहा. महिला ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे रेप और हत्या की धमकी दी. डरी हुई महिला इसकी शिकायत दुबग्गा पुलिस से की.

आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर रही पुलिस: दुबग्गा इंस्पेक्टर अनुभव वर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत पर वाराणसी के रहने वाले राजा और सैफुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. उनकी तलाश शुरू कर दी गयी है.

अश्लील मैसेज भेज रहे थे आरोपी: ​दुबग्गा थानाक्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि महिला के इंस्टाग्राम पर वाराणसी के मिर्जामुराद छतेरी मानापुर निवासी राजा और सैफुद्दीन नाम के दो युवक जुड़े हुए थे. आरोप है कि 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच इन दोनों ने महिला को लगातार अश्लील मैसेज भेजे. ठगों ने उसे आर्थिक लाभ का लालच दिया और बदले में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया.

शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला: पीड़िता ने जब शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया और मैसेज भेजने से रोका, तो आरोपियों ने अपना असली रंग दिखाया. आरोपियों ने महिला को धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसके साथ दुष्कर्म किया जाएगा. साथ ही, उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई. पीड़िता ने बताया कि वह पहले भी वाराणसी के मिर्जामुराद थाने में एक अन्य आरोपी सजहर उर्फ कुन्नी के खिलाफ केस दर्ज करा चुकी है.

साइबर सेल की मदद ले रही पुलिस: इंस्पेक्टर दुबग्गा अनुभव वर्मा ने बताया कि ​मामले की गंभीरता को देखते हुए दुबग्गा पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और इंस्टाग्राम चैट के आधार पर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है. पुलिस इस मामले में साइबर सेल की भी मदद ले रही है.

