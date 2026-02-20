ETV Bharat / state

बस्ती में 15 साल की लड़की के साथ रेप-ब्लैकमेलिंग, सुसाइड के बाद 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

डीएसपी कुलदीप सिंह यादव ने बताया कि 15 साल की लड़की के यौन शोषण के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

Photo Credit: ETV Bharat
बस्ती में रेप पीड़ित के सुसाइड के बाद कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 4:24 PM IST

बस्ती: बस्ती में दबंग ने 15 वर्षीय लड़की का कई बार रेप किया. उसने उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसको लगातार ब्लैकमेल करता रहा. दो महीने तक लड़की की मां न्याय के लिए भटकती रही. लगातार शारीरिक शोषण से तंग आकर पीड़ित नाबालिग लड़की 20 जनवरी को सुसाइड कर लिया था.

आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई: अब पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में 15 साल की छात्रा ने गांव के युवक और उसके परिजनों के उत्पीड़न से तंग आकर मौत को गले लगा लिया. छात्रा की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव है. लड़की स्थानीय सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी.

होनहार छात्रा का दुखद अंत: शिक्षकों के मुताबिक वह होनहार छात्रा थी. परिजनों ने नाबालिग के उत्पीड़न को लेकर पुलिस अधीक्षक को लिखित तहरीर दी थी. डीएसपी कुलदीप सिंह यादव ने बताया कि गांव के युवक ने छात्रा के साथ रेप किया और उसका वीडियो शूट कर लिया. इसके बाद वह लड़की को ब्लैकमेल करने लगा.

शोषण और सामाजिक दबाव: बार-बार हो रहे शारीरिक शोषण के कारण छात्रा ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया. जब लड़की ने मां को आप बीती सुनाई, तो वो आरोपी के घर पहुंचीं. वहां आरोपी और उसके परिजनों ने उनको धमकाया. 19 जनवरी 2026 को आरोपी ने फिर से छात्रा के साथ बलात्कार किया और उसे धमकाया.

अंतिम क्षणों की पीड़ा: शाम को जब मां घर लौटी, तो छात्रा फूट-फूटकर रोने लगी और अपनी आपबीती सुनाई. आरोपी युवक छात्रा को लगातार कॉल और मैसेज करके परेशान कर रहा था. मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के चलते नाबालिग ने 20 जनवरी को आत्महत्या कर ली. डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

न्याय की मांग और सुरक्षा: ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी युवक पहले भी कई लड़कियों को परेशान कर चुका था, लेकिन डर के मारे कोई सामने नहीं आता था. अब ग्रामीण एकजुट होकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.


