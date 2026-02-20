ETV Bharat / state

बस्ती में 15 साल की लड़की के साथ रेप-ब्लैकमेलिंग, सुसाइड के बाद 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

बस्ती: बस्ती में दबंग ने 15 वर्षीय लड़की का कई बार रेप किया. उसने उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसको लगातार ब्लैकमेल करता रहा. दो महीने तक लड़की की मां न्याय के लिए भटकती रही. लगातार शारीरिक शोषण से तंग आकर पीड़ित नाबालिग लड़की 20 जनवरी को सुसाइड कर लिया था.

आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई: अब पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में 15 साल की छात्रा ने गांव के युवक और उसके परिजनों के उत्पीड़न से तंग आकर मौत को गले लगा लिया. छात्रा की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव है. लड़की स्थानीय सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी.

होनहार छात्रा का दुखद अंत: शिक्षकों के मुताबिक वह होनहार छात्रा थी. परिजनों ने नाबालिग के उत्पीड़न को लेकर पुलिस अधीक्षक को लिखित तहरीर दी थी. डीएसपी कुलदीप सिंह यादव ने बताया कि गांव के युवक ने छात्रा के साथ रेप किया और उसका वीडियो शूट कर लिया. इसके बाद वह लड़की को ब्लैकमेल करने लगा.

शोषण और सामाजिक दबाव: बार-बार हो रहे शारीरिक शोषण के कारण छात्रा ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया. जब लड़की ने मां को आप बीती सुनाई, तो वो आरोपी के घर पहुंचीं. वहां आरोपी और उसके परिजनों ने उनको धमकाया. 19 जनवरी 2026 को आरोपी ने फिर से छात्रा के साथ बलात्कार किया और उसे धमकाया.