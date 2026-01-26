बस्ती पुलिस को सफलता, रेप का आरोपी AIMIM नेता अजफरुल हक गिरफ्तार
डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि आरोपी AIMIM नेता अजफरुल हक बहुत शातिर है. उसे मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 7:24 PM IST
बस्ती: राजनीति और रसूख की आड़ में लड़कियों से रेप करने वाला AIMIM नेता अजफरुल हक को आखिकार बस्ती पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया. उस पर हिंदू बनकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने, उनके साथ बलात्कार करने और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलने का आरोप है.
खुद को हिंदू बताकर प्रेम जाल में फंसाया: डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि आरोपी अजफरुल हक पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. वह लंबे समय से फरार चल रहा था. अजफरुल हक ने अपनी असली पहचान छिपाकर एक युवती से नजदीकी बढ़ाई. खुद को हिंदू बताकर उसने युवती को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ दरिंदगी की. पीड़िता का आरोप है कि जब उसे सच्चाई का पता चला, तो उसे डराया धमकाया गया.
देह व्यापार के धंधे में धकेलने का आरोप: पीड़िता ने बस्ती कोतवाली में मामला दर्ज कराया. इसके बाद इस AIMIM नेता के काले कारनामों की परतें खुलती चली गईं. मामला सिर्फ बलात्कार तक सीमित नहीं था. आरोप है कि वह संगठित तरीके से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था और उन्हें ब्लैकमेल कर देह व्यापार के धंधे में धकेलता था. यही नहीं, अजफरुल के तार विदेशों में स्थित कुछ संदिग्ध संगठनों से भी जुड़े होने की आशंका जताई गई है, जो जांच का मुख्य विषय है.
अजफरुल पर 20 मुकदमें दर्ज हैं: पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट या आतंकी वित्तपोषण का मामला तो नहीं है. विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि ऐसे शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. अजफरुल हक के किलाफ गंभीर धाराओं में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.
मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार किया गया: डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने कहा कि इसमें लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी और अब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं. काफी समय से वह फरार चल रहा था. वह अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था. बस्ती की स्वाट टीम और पुलिस सर्विलांस ने जाल बिछाया. अब वह सलाखों के पीछे पहुंच गया है. डीआरोपी बहुत शातिर है. तकनीकी इनपुट के आधार पर उसे मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार किया गया.
पीड़ितों की संख्या का पता लगा रही पुलिस: डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि उसे रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उसके पूरे नेटवर्क और पीड़ितों की सही संख्या का पता लगाया जा सके. विश्व हिंदू महासंघ के नेता अखिलेश सिंह ने आरोपी के खिलाफ 'बुलडोजर कार्रवाई' और कठोरतम सजा की मांग की है. यह 'लव जिहाद' का एक संगठित स्वरूप है. इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
