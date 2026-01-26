ETV Bharat / state

बस्ती पुलिस को सफलता, रेप का आरोपी AIMIM नेता अजफरुल हक गिरफ्तार

अजफरुल हक मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: राजनीति और रसूख की आड़ में लड़कियों से रेप करने वाला AIMIM नेता अजफरुल हक को आखिकार बस्ती पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया. उस पर हिंदू बनकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने, उनके साथ बलात्कार करने और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलने का आरोप है. खुद को हिंदू बताकर प्रेम जाल में फंसाया: डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि आरोपी अजफरुल हक पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. वह लंबे समय से फरार चल रहा था. अजफरुल हक ने अपनी असली पहचान छिपाकर एक युवती से नजदीकी बढ़ाई. खुद को हिंदू बताकर उसने युवती को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ दरिंदगी की. पीड़िता का आरोप है कि जब उसे सच्चाई का पता चला, तो उसे डराया धमकाया गया. जानकारी देते डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat) देह व्यापार के धंधे में धकेलने का आरोप: पीड़िता ने बस्ती कोतवाली में मामला दर्ज कराया. इसके बाद इस AIMIM नेता के काले कारनामों की परतें खुलती चली गईं. मामला सिर्फ बलात्कार तक सीमित नहीं था. आरोप है कि वह संगठित तरीके से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था और उन्हें ब्लैकमेल कर देह व्यापार के धंधे में धकेलता था. यही नहीं, अजफरुल के तार विदेशों में स्थित कुछ संदिग्ध संगठनों से भी जुड़े होने की आशंका जताई गई है, जो जांच का मुख्य विषय है.