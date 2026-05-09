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यूपी में नेचर टूरिज्म का नया हब बनेगा रपड़ी क्षेत्र; ईको पार्क को मिल रहा आकर्षक स्वरूप, बच्चों के प्ले जोन से लेकर सोलर सिस्टम तक

यूपी में नेचर टूरिज्म का नया हब बनेगा रपड़ी क्षेत्र ( Photo credit: information department )

फिरोजाबाद : जनपद के रपड़ी ईको टूरिज्म सेंटर को उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से स्वीकृत लगभग 3.47 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना अब जमीन पर तेजी से आकार ले रही है. परियोजना की पहली किश्त के रूप में 2.60 करोड़ रुपये जारी होने के बाद निर्माण कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है.



पार्क में बनाए गये लकड़ी के घर (Photo credit: information department) पार्क में बच्चों के लिए आधुनिक प्ले जोन : सूचना विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, रपड़ी ईको टूरिज्म सेंटर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. पार्क में बच्चों के लिए आधुनिक प्ले जोन, भव्य प्रवेश द्वार, सैंड स्टोन बेंच, आकर्षक साइनिज और पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है.

वन्यजीवों की विशाल प्रतिमाएं तैयार की जा रहीं : परियोजना के तहत पार्क को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न वन्यजीवों की विशाल प्रतिमाएं भी तैयार की जा रही हैं, इनमें मगरमच्छ, हाइना, कछुआ, डॉल्फिन और इंडियन रॉक पाइथन जैसी जीवन आकार प्रतिमाएं शामिल हैं, जो बच्चों और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगी. इन प्रतिमाओं के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण और प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है. पार्क में लगाए गये झूले (Photo credit: information department) ईको फ्रेंडली पर्यटन मॉडल को भी मिलेगा बढ़ावा : पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रपड़ी ईको पार्क में रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टाइक पावर सिस्टम स्थापित किया जा रहा है. इससे पार्क को ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ ईको फ्रेंडली पर्यटन मॉडल को भी बढ़ावा मिलेगा. आधुनिक और ऊर्जा-कुशल लाइटिंग सिस्टम, सुव्यवस्थित मार्ग, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था भी तेजी से विकसित की जा रही है.