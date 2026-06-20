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राव राजा कल्याण सिंह की 140वीं जयंती: दीया कुमारी बोलीं, 'हवेलियों के संरक्षण पर योजना, मिलेगी प्रोत्साहन राशि'

दीया कुमारी ने कहा कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर समाजहित में कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

Diya Kumari honoring talented individuals
प्रतिभाओं को सम्मानित करती दीया कुमारी (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
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सीकर: आधुनिक सीकर के निर्माता और अंतिम शासक राव राजा कल्याण सिंह बहादुर की 140वीं जयंती भव्य तरीके से मनाई गई. राजकुमार हरदयाल सिंह त्रैलोक्य राज्य लक्ष्मी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सर्व समाज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी रहीं, जबकि अध्यक्षता जयपुर ग्रामीण सांसद एवं ट्रस्ट अध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह ने की. समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया.

कल्याण सिंह आधुनिक सीकर के स्वप्नदृष्टा–दीया कुमारी: अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राव राजा कल्याण सिंह बहादुर आधुनिक सीकर के स्वप्नदृष्टा थे. उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और जनहित के अनेक कार्यों के माध्यम से क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने कहा कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर समाजहित में कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्रतिशत भी समाजसेवा के कार्य करे तो कल्याण सिंह जी के सपनों को आगे बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि शेखावटी में मौजूद हवेलियों के लिए ऐसी योजना लाई जाएगी, जिसमें मालिकों को कुछ राशि मिले और वे हवेलियों का संरक्षण कर सकें.

शेखावटी के विकास पर क्या बोलीं दीया कुमारी, देखें वीडियो (ETV Bharat Sikar)

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सैनिक स्कूल की मिली सौगात: अध्यक्षीय संबोधन में सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि राव राजा कल्याण सिंह ने जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उनके कार्य आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं. उन्होंने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 31 करोड़ रुपए की लागत से सैनिक स्कूल की सौगात मिली है. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने कहा कि राव राजा कल्याण सिंह का इतिहास शिक्षा और जनहित के लिए भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है. वहीं प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि व्यक्ति के कर्म ही उसे अमर बनाते हैं. कल्याण सिंह जी ने अपने परोपकारी कार्यों से इतिहास में स्थायी स्थान बनाया है.

Locals present at the event
कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय (ETV Bharat Sikar)

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Special guests present on the stage
मंच पर मौजूद विशेष अतिथि (ETV Bharat Sikar)

प्रेम सिंह बाजौर को महाराज शेखाजी विभूषण सम्मान: समारोह में सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रेम सिंह बाजौर को 'महाराज शेखाजी विभूषण' सम्मान एवं एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई. शिक्षाविद् डॉ घासीराम वर्मा को 'राव राजा कल्याण सिंह रत्न' सम्मान तथा 51 हजार रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया. इसके अलावा वैद्य लालचंद शर्मा, सुनीता रेवाड़, साधना सेठी, परमिंदर कौर, शिशुपाल कुमावत और सुल्तान सिंह शेखावत को भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया. प्रेम सिंह बाजौर ने अपनी पुरस्कार राशि में अतिरिक्त धनराशि जोड़कर कुल 2.11 लाख रुपए ट्रस्ट को जनहित कार्यों के लिए भेंट किए. वहीं डॉ. घासीराम वर्मा ने भी अपनी पुरस्कार राशि में एक लाख रुपए जोड़कर ट्रस्ट को वापस समर्पित कर दिए.

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