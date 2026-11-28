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Special : राजसी ठाठ बाट छोड़ राजा प्रताप राव कैसे बन गए संत, पत्नी संग किए कृष्ण-रुक्मिणी के दर्शन

झालावाड़: राजस्थान की वीरभूमि हाड़ौती ने अनेक वीर योद्धाओं और महान शासकों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े व दुश्मनों को हराकर विजय प्राप्त की. ऐसे में झालावाड़ जिले के गागरोन दुर्ग के प्रतापी शासक राव प्रताप सिंह खींची इकलौते शासक रहे, जिन्होंने राजमहलों के वैभव, सत्ता और राजसी ठाठ बाट छोड़ भक्ति और त्याग का मार्ग अपनाया.

इन्होंने उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत रामानंद जी महाराज से दीक्षा ली तथा उन्हें गुरु बनाया. बाद में यह संत पीपाजी के नाम से पहचाने जाने लगे. झालावाड़ जिले के ऐतिहासिक गागरोन दुर्ग से जुड़ी उनकी जीवन गाथा आज भी जनमानस को भक्ति और मानव सेवा की प्रेरणा देती है.

गुरु की आज्ञा से छोड़ा राजपाट, भतीजे भोजराज को सौंपा : इतिहासकार ललित शर्मा बताते हैं कि गुरु रामानंद जी से दीक्षा लेने के बाद पीपाजी गागरोन लौटे थे, लेकिन कभी दुर्ग में नहीं गए. उनका अधिकतर समय भजन, ध्यान और संत सेवा में बीतने लगा. धीरे-धीरे उन्होंने राजसी जीवन से पूरी तरह विरक्ति कर ली. अंततः उन्होंने राजगद्दी, धन-संपत्ति और राजसी वैभव का त्याग कर दिया.

जिसके बाद उन्होंने अपना धन निर्धनों में बांट दिया और राजसी ठाठ-बाट छोड़कर साधारण भक्त के रूप में गुरु के सामने पहुंचे. इतिहासकार शर्मा बताते हैं कि गुरु रामानंद जी ने उनकी भक्ति और समर्पण की परीक्षा लेने के लिए उन्हें कुएं में कूदने की आज्ञा दी. पीपाजी ने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए बिना किसी संकोच के कुएं की ओर छलांग लगाने के लिए कदम बढ़ा दिए. बाद में वहां मौजूद गुरु के शिष्यों ने उन्हें बचा लिया. उनकी निष्ठा और समर्पण देखकर गुरु रामानंद जी अत्यंत प्रसन्न हुए. उनकी श्रद्धा देखकर गुरु रामानंद जी ने उन्हें शिष्य स्वीकार किया.

संत रामानंद जी ने राव प्रताप सिंह खींची को शिष्य बनाने से किया था इनकार : इतिहासकार ललित शर्मा तथा संत झंकारेश्वर ने बताया कि राजा राव प्रताप सिंह गागरोन दुर्ग से काशी के लिए अपनी सेना सहित राजसी ठाठ बाट के साथ निकले जहां काशी पहुंचने के बाद रामानंद जी ने राजा के साथ आए राजसी लाव-लश्कर और वैभव को देख उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया. उन्होंने राव प्रताप सिंह को संदेश भिजवाया कि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए राजसी अहंकार और मोह-माया को छोड़ना होगा.

इसके बाद राजा राव प्रताप सिंह अपनी सेना व राजसी वैभव के साथ काशी में प्रसिद्ध संत रामानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे थे. जिसके बाद उन्होंने महान संत स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया, जिनके सान्निध्य में उन्हें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वास्तविक अर्थ समझ में आया. गुरु की शिक्षाओं ने उनके जीवन की दिशा बदल दी. उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए राजसी वैभव नहीं, बल्कि निर्मल मन, सच्ची भक्ति और मानव सेवा करना आवश्यक है.

ऐसे में उन्हें माता भवानी से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली. झनकारेश्वर जी महाराज ने बताया कि माता भवानी ने ही राजा राव प्रताप सिंह को संत रामानंद जी का ध्यान करवाया था. उन्हें सपने में हरी का अवतार बताया था तथा मोक्ष, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तपस्या का साधन बताया था.

राजा से संत बनने की राह पर बुद्धिजीवों के अलग-अलग तर्क : इतिहासकार ललित शर्मा के अनुसार दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक के सेनापतियों से हुए युद्ध में हुए रक्तपात से व्यथित होकर राजा राव प्रताप सिंह ने भक्ति प्रेम त्याग तथा मानवता की राह पर चलने का फैसला किया. वहीं, इससे उलट पीपाधाम के संत झंकारेश्वर जी महाराज के अनुसार राजा राव प्रताप सिंह उनकी कुलदेवी से साक्षात्कार किया करते थे. प्रत्येक दिन नवचंडी का पाठ करते थे.

राजपरिवार में हुआ था राव प्रताप सिंह खींची का जन्म : इतिहासकार ललित शर्मा ने बताया कि संत पीपाजी महाराज का जन्म जिले के ऐतिहासिक गागरोन दुर्ग में खींची चौहान राजवंश में हुआ था. उनके पिता का नाम राजा कड़वाराव खींची तथा माता का नाम लक्ष्मीवती था. उनका बचपन का नाम प्रताप सिंह था. पीपाजी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे. वे साधु-संतों का सम्मान करते और ईश्वर की भक्ति में विशेष रुचि रखते थे. बड़े होने पर वे गागरोन राज्य के शासक बने. राजमहल में रहते हुए भी पीपाजी का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था. वे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति और जीवन के परम सत्य की तलाश में रहते थे.

उनकी पत्नी सीता सहचरी जी भी उनके साथ संत मार्ग पर चल पड़ीं. इसके बाद संत पीपाजी ने देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्राएं कीं और लोगों को भक्ति, प्रेम, समानता तथा मानव सेवा का संदेश दिया. उन्होंने सांसारिक मोह-माया से दूर होकर संत जीवन अपनाने का निर्णय लिया. उनकी सबसे छोटी रानी सीता जी भी उनके इस निर्णय में सहभागी बनीं. वे राजसी सुख-सुविधाएं छोड़कर उनके साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ीं. उन्होंने विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्राएं कीं. द्वारका सहित अनेक धार्मिक स्थलों पर जाकर संतों के साथ सत्संग किया. उनका जीवन त्याग और सेवा की मिसाल बन गया.

पीपाजी व सीता सहचरी ने किए कृष्ण रुक्मिणी के दर्शन : इतिहासकार ललित शर्मा ने बताया कि संत पीपा जी महाराज और उनकी पत्नी सीता सहचरी जी भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन की अभिलाषा लेकर द्वारका पहुंचे थे. वहां उन्होंने मंदिर के पुजारियों से पूछा कि भगवान कहां मिलेंगे तो पुजारियों ने उपहास करते हुए कह दिया कि भगवान तो समुद्र में मिलेंगे. जिसके बाद भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले पीपाजी और सीता जी ने समुद्र में छलांग लगा दी. बाद में उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्रीकृष्ण व रुक्मिणी ने उन्हें दर्शन दिए.

संत पीपाजी महाराज का समाधि स्थल (ETV Bharat Jhalawar)

ऐसे माना जाता है कि दोनों 9 दिनों तक भगवान के सान्निध्य में रहे। इसके बाद भगवान ने पीपाजी को ब्रह्मज्ञान प्रदान किया और उन्हें वापस धरती पर भेज दिया. जब दोनों समुंद्र के तट पर पहुंचे तो उनके वस्त्र गीले थे, वहीं उनके हाथ पर वैष्णव धर्म की छाप लगी थी. जिसके बाद गुजरात पहुंचने वाले पीपा अनुयायियों को काफी दिनों तक पीपा पंथ की मोहर लगाई जाती थी. यह प्रसंग उनकी अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है.

चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है पीपाजी की जयंती : पीपा धाम के संत झंकारेश्वर जी महाराज ने बताया कि चित्र शुक्ल पूर्णिमा को हर वर्ष पीपाधाम पर पीपा जयंती का पांच दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है. इस आयोजन में चित्रकूट काशी मथुरा वृंदावन अयोध्या जैसे पवित्र स्थान से साधु-संत यहां पहुंचते हैं, जिनके द्वारा प्रमुख भक्तमाल सेवा का पाठ किया जाता है. प्रतिदिन कृष्ण लीला का कार्यक्रम होता है.

उन्होंने बताया कि महोत्सव के अंतिम दिन महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है. इस दिन प्रदेश भर में हनुमान जयंती का महोत्सव भी मनाया जाता है. संत झंकारेश्वर जी महाराज ने बताया कि संत पीपाजी केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि संत कवि भी थे. उनकी वाणी में भक्ति, आत्मज्ञान, गुरु महिमा और मानवता का संदेश मिलता है. उनकी रचनाओं में पीपा की वाणी, साखियां और पदों का उल्लेख मिलता है. उनके एक पद को सिखों के पवित्र धर्मग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला है.

राव प्रताप सिंह की थी 12 रानियां, सबसे छोटी सीता सहचरी : इतिहास का ललित शर्मा बताते हैं कि संत पीपाजी महाराज की 12 रानियां थीं, जिसमें सबसे छोटी सीता सहचरी थी. वंशावली परंपरा के अनुसार उनका मूल नाम पद्मावती था और वे वर्तमान राजस्थान के टोंक जिले के टोडारायसिंह क्षेत्र के सोलंकी राजवंश के राजा हाजा सोलंकी की पुत्री थीं. विवाह के बाद वे गागरोन के खींची शासक प्रताप सिंह राव की रानी बनीं. राजा प्रताप सिंह राव खींची और राजकुमारी पद्मावती का विवाह राजपरिवारों की परंपरा के अनुसार हुआ था. विवाह के बाद पद्मावती गागरोन दुर्ग की रानी बनीं. वही बाद में संत पीपाजी महाराज के साथ उनके आध्यात्मिक व धार्मिक यात्रा में साथ रहीं.

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समाधि स्थल तथा पीपाजी का पैनोरमा मौजूद : इतिहासकार ललित शर्मा ने बताया कि झालावाड़ शहर से 7 किलोमीटर दूरी स्थित गागरोन दुर्ग के पास आहूं व कालीसिंध नदी के संगम स्थल पर पीपाधाम स्थित है. यहां पर पुण्यतिथियों पर श्रद्धालुओं के द्वारा पवित्र स्नान भी किया जाता है. उन्हें बताया कि यहां संत पीपाजी महाराज का समाधि स्थल भी है. वहीं, उनकी गुफा भी मौजूद है, जहां काशी से लौटने के बाद उन्होंने काफी दिनों तक तपस्या की.

उन्होंने बताया कि द्वारका से लौटने के बाद संत रामानंद जी अपने 12 प्रधान शिष्यों के साथ गागरोन पधारे थे, जिनमें कबीर, रैदास, सेन जी, धन्नाजी, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरिदास, भावानंद, सुरसुरी जी एवं पद्मावती जी थे. इधर संत झंकारेश्वर जी महाराज ने बताया कि संत पीपाजी महाराज रामानंद जी को गागरोन दुर्ग में ठहरना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया. जिसके बाद गागरोन दुर्ग वह पीपाधाम के बीच वह रुके थे. यह स्थान रामानंद जी की छतरी के नाम से विख्यात है.

गागरोन की धरती पर आज भी जीवंत हैं संत पीपाजी : संत पीपाजी महाराज का नाम आज भी राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है. झालावाड़ जिले में आहू और कालीसिंध नदियों के पवित्र संगम के समीप स्थित गागरोन क्षेत्र उनकी साधना, तपस्या और आध्यात्मिक जीवन की स्मृतियों को संजोए हुए है. यहां उनकी गुफा, मंदिर और समाधि स्थल श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं.