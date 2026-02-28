ETV Bharat / state

शराब घोटाले पर राव नरेंद्र सिंह का BJP पर तीखा प्रहार, भाजपा पर झूठे मुकदमों की सियासत का लगाया आरोप

रेवाड़ी: हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह रेवाड़ी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर शराब घोटाले सहित कई मुद्दों को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने और एजीएल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को राहत मिलने से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा राजनीतिक विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान करती रही है. अदालत के फैसलों ने भाजपा की राजनीति का असली चेहरा जनता के सामने ला दिया है." राज्यसभा चुनाव पर रणनीति जारी: राज्यसभा चुनाव को लेकर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि, "अभी उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है. पार्टी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श जारी है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा." उन्होंने संभावना जताई कि एक सीट कांग्रेस और एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है. स्याही कांड पर उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि, "पार्टी के विधायक और नेता पूरी निष्ठा से खड़े हैं और किसी भी तरह की अनैतिक घटना की गुंजाइश नहीं है." शराब घोटाले पर राव नरेंद्र सिंह (ETV Bharat)