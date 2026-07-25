'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बस शुरुआत है, पूरी सरकार को जाना होगा'- राव नरेंद्र सिंह
हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी. कहा 'ये युवाओं के संघर्ष की जीत'.
Published : July 25, 2026 at 6:34 PM IST
चरखी दादरी: हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों, युवाओं और राहुल गांधी के संघर्ष की बड़ी जीत करार दिया. उन्होंने कहा कि "देश में पिछले 12 सालों में 152 से अधिक बार पेपर लीक हो चुके हैं और शिक्षा व्यवस्था पर परीक्षा माफिया हावी हो चुका है. धर्मेंद्र प्रधान का पद छोड़ना जंतर-मंतर पर संघर्ष कर रहे युवाओं, छात्रों और राहुल गांधी के आंदोलन का असर है."
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राव नरेंद्र की प्रतिक्रिया: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, सरकार संसद में परीक्षा धांधली पर खुली और निष्पक्ष बहस कराए. पेपर लीक के दोषियों और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो तथा प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज झूठे केस तुरंत वापस लिए जाएं."
'पीएम को भी इस्तीफा देना पड़ेगा': राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ करने वाली इस तानाशाही सरकार को जनता बख्शेगी नहीं और पीएम तक को इस्तीफा देना पड़ेगा." बता दें कि राव नरेंद्र सिंह ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ बाढड़ा के गांव बेरला में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा आयोजित सर्वोदय संकल्प शिविर में शिरकत की. राव नरेंद्र सिंह ने दो दिवसीय शिविर के सफल आयोजन पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में यह शिविर मील का पत्थर साबित होगा.
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