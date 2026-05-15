ETV Bharat / state

मनोहर लाल के बयान पर राव नरेंद्र सिंह का पलटवार, बोले 'पहले अपनी पार्टी को सुझाव दें '

यमुनानगर दौरे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ( ETV Bharat )