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मनोहर लाल के बयान पर राव नरेंद्र सिंह का पलटवार, बोले 'पहले अपनी पार्टी को सुझाव दें '

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीति से संन्यास लेने वाले बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

CONGRESS MEETING IN YAMUNANAGAR
यमुनानगर दौरे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 15, 2026 at 8:09 PM IST

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यमुनानगर: हाल में हरियाणा में संपन्न नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. इसी को ध्यान में रखकर यमुनानगर में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई. बैठक के दौरान निकाय चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की गई. साथ ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ जिला मुख्यालय पर 18 से 20 मई तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का निर्णय लिया है.

सन्यास पर सियासी संग्रामः प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य सीनियर कांग्रेस नेताओं के संन्यास लेने के सुझाव पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि "पहले उन्हें अपने और अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री को यह सुझाव देना चाहिए." इस दौरान गुटबाजी के आरोप पर उन्होंने कहा कि "कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है. गुटबाजी केवल बीजेपी में है."

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह (ETV Bharat)

'निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी दुरुपयोग हुआ है': बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "निगम चुनाव में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ है. ईवीएम मशीनों की सील टूटी पाई गई. मतदाताओं को प्रलोभन दिए गए और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया गया. इस चुनाव में मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों ने भाग लिया." उन्होंने कहा कि "जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते ईमानदारी से चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है."

18 मई से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनः प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि "देशभर में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में की गई वृद्धि के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस सभी जिला मुख्यालय पर 18 से 20 मई तक प्रदर्शन करेगी."

'SIR के बहाने काटे जा रहे हैं लाखों लोगों के वोट': उन्होंने कहा कि "इस समय देश संकट में है. हम देश हित में कोई फैसला होगा तो देश के साथ हैं, लेकिन यहां दिखावा नहीं होना चाहिए. साइकिलों पर जाकर दिखावा किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री और मंत्री विदेशी दौरे कर रहे हैं." साथ ही उन्होंने कहा कि "SIR के बहाने लाखों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं."

ये भी पढ़ें- भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट पर बोले मनोहर लाल- 'जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा', दुष्यंत विवाद पर कहा- 'वो हल्के स्तर की राजनीति करते हैं'

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यमुनानगर में कांग्रेस की बैठक
हरियाणा में एसआईआर
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