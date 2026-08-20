ETV Bharat / state

होशियारी लाल शर्मा की पुण्यतिथि पर सिरसा पहुंचे राव नरेंद्र सिंह, BJP पर किया हमला, बोले- "गलत नीतियों से जनता परेशान, 2029 में कांग्रेस की वापसी तय"

सिरसा पहुंचे राव नरेंद्र सिंह ( ETV Bharat )