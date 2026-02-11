ETV Bharat / state

"प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जरूरी, जनता करे सहयोग", पॉल्यूशन कंट्रोल पर बोले मंत्री राव नरवीर सिंह

राव नरवीर सिंह ने प्रदूषण रोकने को सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात कही.

कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का बड़ा बयान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 11, 2026 at 4:14 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह फरीदाबाद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को गंभीर चिंता का विषय बताया. उन्होंने कहा कि, "पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करना बेहद जरूरी है. सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आम जनता जागरूक होकर सहयोग नहीं करेगी, तब तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते." उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझें और प्लास्टिक के उपयोग से परहेज करें.

बुजुर्गों की पेंशन पर सरकार कर रही पुनर्विचार: इसके साथ ही बुजुर्गों की पेंशन में कटौती के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि, "सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है. यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो सरकार उसमें आवश्यक बदलाव करते हुए संशोधित प्रस्ताव लाएगी. सरकार का उद्देश्य किसी भी वर्ग को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि योजनाओं को और बेहतर बनाना है." उन्होंने भरोसा दिलाया कि बुजुर्गों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी.

कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह (ETV Bharat)

विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप: राव नरवीर सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि, "वे हमेशा जनता को गुमराह करने का काम करते हैं. भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून लाती है, वह जनता के हित को ध्यान में रखकर लाती है. यदि किसी कानून को लेकर लोगों को आपत्ति होती है तो उसमें संशोधन भी किया जाता है, लेकिन विपक्ष केवल भ्रम फैलाने की राजनीति करता है."

राहुल गांधी पर दिया बयान: राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि, "यदि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहते हैं तो इससे उनका ही फायदा है. भाजपा अपने कार्य और नीतियों के दम पर जनता के बीच जाती है और विपक्ष के बयानों से सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता."

