ETV Bharat / state

"प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जरूरी, जनता करे सहयोग", पॉल्यूशन कंट्रोल पर बोले मंत्री राव नरवीर सिंह

कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का बड़ा बयान ( ETV Bharat )