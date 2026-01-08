ETV Bharat / state

'राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, राजनीति में मन-मुटाव हो जाता है', 'बब्बर शेर' वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री की प्रतिक्रिया

Rao Narbir on Rao Inderjit ( Etv Bharat )