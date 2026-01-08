ETV Bharat / state

'राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, राजनीति में मन-मुटाव हो जाता है', 'बब्बर शेर' वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री की प्रतिक्रिया

Rao Narbir on Rao Inderjit: बीजेपी नेता अभय सिंह ने राव इंद्रजीत पर निशाना साधा था. इसी पर राव नरबीर ने प्रतिक्रिया दी.

Rao Narbir on Rao Inderjit
Rao Narbir on Rao Inderjit (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 8, 2026 at 7:48 PM IST

चरखी दादरी: महेंद्रगढ़ के नारनौल में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर अभय सिंह ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री पर बिना नाम लिए निशाना साधा था. अहीरवाल की राजनीति को लेकर उन्होंने कहा था कि "क्षेत्र की राजनीति को कुछ लोग अपनी निजी जागीर समझ बैठे हैं. ऐसे नेता नए लोगों, विशेषकर युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दे रहे. अहीरवाल की राजनीति में 'बब्बर शेर' बनकर कुछ नेता दूसरों का शिकार करते हैं और उनके लिए अपने-पराए का कोई भेद नहीं रह गया है."

राव इंद्रजीत पर राव नरबीर का बयान: अभय सिंह के इस बयान पर अब कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि "केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं और राजनीति में मन-मुटाव हो जाता है. राजनीति में ऐसा चलता रहता है, मन मुटाव अलग बात है."

'बब्बर शेर' वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

बजट सत्र में नई उद्योग नीति: राव नरबीर ने कहा "हरियाणा सरकार नई उद्योग नीति इसी बजट सत्र में लाएगी. जिसके तहत लोगों की मांग अनुरूप एचएसआईडी के माध्यम से इंडस्ट्री कंपनियों को सरकार लीज पर जमीन देगी, ताकि रोजगार के अवसर बढ़े सके." मंत्री राव नरबीर सिंह चरखी दादरी में विधायक सुनील सांगवान के निवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिले. इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इसी बजट सत्र में नई औद्योगिक नीति हरियाणा सरकार लाएगी."

कांग्रेस और जेजेपी पर निशाना: उन्होंने माना कि हरियाणा में नशा है. बावजूद इसके सरकार भी कंट्रोल कर रही है. नशा पंजाब से हरियाणा में आया है और इसकी जिम्मेदार पंजाब सरकार ही है. राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर कहा कि राहुल गांधी को खुद ट्रेनिंग की जरूरत है. अजय चौटाला के बयान पर कहा कि "जजपा वालों का काम ही बांग्लादेश जैसा देश बनाने का है. हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है और जजपा को इसका दर्द है."

