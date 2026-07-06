ETV Bharat / state

रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह ने खुलकर जताई नाराज़गी, बोले - चुने हुए नुमाइंदों की अनदेखी हुई

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी खुलकर सामने आई है. राव ने कहा कि स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है.

राव इंद्रजीत सिंह ने खुलकर जताई नाराज़गी : रेवाड़ी में नगर पालिका धारूहेड़ा के चेयरमैन और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने चेयरमैन और वार्ड पार्षदों को बधाई दी. इस मौके पर SDM सुरेश ने सभी को शपथ दिलाई. पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी खुलकर सामने आई है. राव ने कहा है कि कार्यक्रम से दो दिन पहले ही सीएम नायब सिंह सैनी से बात भी हुई है. सीएम ने कहा था कि प्रोटोकॉल दुरुस्त करवाने के लिए बाबू को बोल दिया गया है, लेकिन निमंत्रण आज तक भी नहीं मिला है. राव ने कहा कि जो कार्यक्रम था वह कार्यक्रम बावल का था और भारत सरकार की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से था. जो प्रोटोकॉल निभाना चाहिए था, वो प्रोटोकॉल आज तक नहीं निभाया गया है और बावल से विधायक कृष्ण कुमार और मुझे कोई भी निमंत्रण नहीं मिला है.

रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह ने खुलकर जताई नाराज़गी (ETV Bharat)

नुमाइंदों की अनदेखी हुई : राव ने कहा कि यहां के चुने हुए नुमाइंदों की अनदेखी हुई है. ये चिट्ठी मैंने भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को लिखी है. हरियाणा वालों से हमारा कोई गिला नहीं है. हरियाणा वालों ने ऐन टाइम पर विधायक डॉ. कृष्ण की मौजूदगी दशाई है. कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं पर भी हो. स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है. केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे कहा कि यदि मैं नहीं गया, बावल का एमएलए नहीं गया, तो उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जहां हमें कहना चाहिए था, वहां कह दिया है.