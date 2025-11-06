ETV Bharat / state

रणवीर हत्याकांड के शूटर अजय सिंह और महेश वाल्मीकि गिरफ्तार, कोटा में बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे दोनों

कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी कोटा में बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे. ये मकबरा इलाके के मुसाफिर खाने में रुकने के लिए जा रहे थे. इस दौरान मकबरा थाना अधिकारी लईक अहमद होटल और धर्मशाला चेकिंग के लिए पहुंचे थे, वहां पर ही इन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई. जांच-पड़ताल में आरोपियों के पास लोडेड पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस मिले. दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. इसके बाद इन्हें रणवीर हत्याकांड के मामले में भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा.

कोटा: गैंगस्टर रणवीर हत्याकांड के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है. इस मामले में 6 साल से फरार चल रहे शूटर अजय सिंह हाड़ा उर्फ अज्जू और महेश जांझोट वाल्मीकि उर्फ छोटू को मकबरा थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं. ये लोग एक होटल में ठहरने के लिए जा रहे थे.

हुलिया बदल कर रहे थे फरार: एसपी गौतम ने बताया कि आरोपी अजय सिंह के खिलाफ पहले से पांच मुकदमे दर्ज हैं. जिनमें हत्या, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमला, सहित कई मामले भीलवाड़ा के बीगोद, कोटा शहर के अन्य कई थाने में दर्ज है. वहीं महेश झंझोट के खिलाफ दो मुकदमे हैं. दोनों भीलवाड़ा के बीगोद और रणवीर हत्याकांड में वांछित हैं. ये पूरे 6 साल फरारी पर रहे. फरारी के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना हुलिया बदल लिया. आरोपी गैंगस्टर शिवराज सिंह की गैंग में शामिल रहे आरोपियों से पूछताछ में अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है.

दोनों पर 1-1 लाख का इनाम: एसपी ने बताया कि 22 दिसंबर, 2019 को श्रीनाथपुरम स्टेडियम के नजदीक गैंगस्टर रणवीर की अंधाधुंध गोलियां चला कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गैंगस्टर शिवराज सिंह का नाम सामने आया था. 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे. जिनमें गैंगस्टर शिवराज सिंह, पीर मोहम्मद, अनीस उर्फ टिंकू खान, लोकेश सोनी उर्फ कालू, गौरव शर्मा उर्फ गोलू, शराफत अली, विक्रम पांडोली, हारून मोहम्मद, मोहम्मद मंसूर व रशीद अहमद शामिल हैं. जबकि दो आरोपी अजय सिंह उर्फ अज्जू और महेश हरिजन फरार थे. जिन्हें गुरुवार को पुलिस ने दबोच लिया. इन दोनों 1-1 लाख का इनाम था. इस इनाम में एडीजी क्राइम ऑफिस से 25 हजार, आईजी ऑफिस से 50 हजार और एसपी ऑफिस से 25 हजार रुपए इनाम शामिल है.