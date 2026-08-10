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मुमताज हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने दरोगा को दी धमकी, मुठभेड़ में एक साथी गिरफ्तार

मुमताज हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: साढ़ थाना क्षेत्र के देवसढ़ गांव में मुमताज हत्याकांड मामले का फरार आरोपी रानू ने पुलिस को खुली चुनौती दी है. आरोपी ने साढ़ थाने के दरोगा को फोन पर धमकी देते हुए कहा, "मेरे परिवार को परेशान मत करो" उसने मृतक के भतीजे समर के व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजकर धमकी दी और कहा, सब लोग पूरी ताकत लगा कर मुझे फंसा दो. हम जानते हैं कि बाहर कैसे निकलना है.



पुलिस ने धमकी के बाद कार्यवाई करते हुए, सोमवार तड़के मुख्य आरोपी के एक साथी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 4 बजे पुलिस को सूचना मिली कि देवसढ़ में मुमताज की हत्या और बाइक लूट में शामिल एक आरोपी भागने की फिराक में है. इसके बाद रमईपुर-जहानाबाद मार्ग-पुल पर चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को घायल अवस्था मे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी आशीष ने बताया कि मुख्य आरोपी रानू ने उसे लालच देते हुए कहा था कि एक बार रिस्क ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी.

