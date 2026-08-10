मुमताज हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने दरोगा को दी धमकी, मुठभेड़ में एक साथी गिरफ्तार
रानू ने मुमताज और पत्नी शाहजहां से मारपीट की, विरोध करने पर मुमताज की हत्या कर बाइक लेकर फरार हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 6:10 PM IST
कानपुर: साढ़ थाना क्षेत्र के देवसढ़ गांव में मुमताज हत्याकांड मामले का फरार आरोपी रानू ने पुलिस को खुली चुनौती दी है. आरोपी ने साढ़ थाने के दरोगा को फोन पर धमकी देते हुए कहा, "मेरे परिवार को परेशान मत करो" उसने मृतक के भतीजे समर के व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजकर धमकी दी और कहा, सब लोग पूरी ताकत लगा कर मुझे फंसा दो. हम जानते हैं कि बाहर कैसे निकलना है.
पुलिस ने धमकी के बाद कार्यवाई करते हुए, सोमवार तड़के मुख्य आरोपी के एक साथी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 4 बजे पुलिस को सूचना मिली कि देवसढ़ में मुमताज की हत्या और बाइक लूट में शामिल एक आरोपी भागने की फिराक में है.
इसके बाद रमईपुर-जहानाबाद मार्ग-पुल पर चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को घायल अवस्था मे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी आशीष ने बताया कि मुख्य आरोपी रानू ने उसे लालच देते हुए कहा था कि एक बार रिस्क ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी.
रानू लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा है. हालांकि पुलिस को बीते रोज उसकी लोकेशन हमीरपुर में मिली थी, इसके अलावा रविवार दोपहर उसने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट कर खुद को निर्दोष बताया और परिवार को परेशान न करने की बात कही.
इस मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि हत्या और लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जब्कि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है. वहीं घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत ने आगे बताया कि रानू की सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो की जानकारी से मिली है, उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.
आपको बता दें कि घटना शुक्रवार देर रात की है, जब देवसढ़ गांव में बदमाशों ने मुमताज और उसकी पत्नी शाहजहां के साथ मारपीट की और विरोध करने पर मुमताज की हत्या कर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मुमताज को मृत घोषित कर दिया. अब पुलिस इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए फरार रानू की तलाश में जुटी हुई है.
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