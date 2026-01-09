ETV Bharat / state

रणथंभौर: त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन सुल्ताना का फिर दिखा मूवमेंट, आवागमन रोका

गणेश मंदिर जाने वाले रास्ते में लगा जाम ( ETV Bharat Swaimadhpur )

सवाईमाधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर शुक्रवार को एक बार फिर बाघिन टी-107 सुल्ताना का मूवमेंट नजर आया. बाघिन सुल्ताना त्रिनेत्र गणेश मार्ग के मुख्य प्रवेश द्वार गणेशधाम स्थित वन विभाग की चौकी के बेहद निकट पहुंच गई और मुख्य मार्ग पर इधर-उधर घूमती रही. बाघिन की गतिविधि की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई और मौके पर पहुंच गई. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मार्ग के मुख्य प्रवेश द्वार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और श्रद्धालुओं के आवागमन को कुछ देर के लिए पूरी तरह रोक दिया. बाघिन के मार्ग छोड़कर अटल सागर की ओर चले जाने के बाद ही वन विभाग द्वारा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए मार्ग को पुनः खोला गया. प्रवेश द्वार बंद होने के कारण गणेशधाम पर त्रिनेत्र गणेश दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ टाइगर सफारी पर जाने वाली जिप्सियों व कैंटरों की लंबी कतारें लग गईं. वाहनों की भीड़ के चलते गणेशधाम पर कुछ देर के लिए यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई. हालांकि, बाघिन के सड़क छोड़ने के बाद गेट खोल दिए गए और हालात शीघ्र ही सामान्य हो गए. त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन सुल्ताना का फिर दिखा मूवमेंट. (ETV Bharat Swaimadhpur)