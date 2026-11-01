रणथम्भौर से आई खुशखबरी: बाघिन T-93 अपने शावक के साथ आई नजर, बढ़ा बाघों का कुनबा
लाहपुर क्षेत्र में वनकर्मियों को बाघिन T-93 शावकों के साथ नजर आई.
Published : November 1, 2026 at 4:23 PM IST
सवाई माधोपुर: प्रदेश के सबसे बड़े रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद सुखद खबर सामने आई है. रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के लाहपुर क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान वनकर्मियों को बाघिन T-93 अपने एक शावक के साथ विचरण करती हुई नजर आई. बाघिन के साथ शावक की मौजूदगी से रणथम्भौर में बाघों के कुनबे में एक और नई पीढ़ी के जुड़ने के साफ संकेत मिले हैं. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, यह बाघिन T-93 का तीसरा लिटर (शावकों का जन्म) है.
कैमरा ट्रैप से वास्तविक संख्या की पुष्टि: वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल पार्क के लाहपुर क्षेत्र में बाघिन टी-93 के साथ फिलहाल एक शावक दिखाई दिया है. हालांकि, वन विभाग को संभावना है कि शावकों की वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है. इसकी सटीक पुष्टि के लिए वन विभाग की ओर से लाहपुर क्षेत्र में विशेष कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं. इन कैमरों में कैद होने वाली तस्वीरों के गहन विश्लेषण के बाद ही शावकों की सही संख्या और उनकी सेहत का पता चल सकेगा.
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वनकर्मियों को 24 घंटे निगरानी के निर्देश: डीएफओ ने बताया कि नए शावक के जन्म के बाद बाघिन और उसकी संतान की सुरक्षा को लेकर वन विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है. लाहपुर क्षेत्र में तैनात वनकर्मियों को लगातार 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, फील्ड स्टाफ को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बाघिन और शावकों के प्राकृतिक विचरण में किसी भी प्रकार का व्यवधान या इंसानी हस्तक्षेप न आने पाए. उनकी सुरक्षा और अनुकूल वातावरण देना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
रणथम्भौर में बाघों का कुनबा बढ़कर हुआ 63: बाघिन T-93 के साथ इस नए शावक की मौजूदगी रणथम्भौर में बाघ संरक्षण और प्रजनन के लिहाज से बेहद सकारात्मक संकेत है. इस नए मेहमान के आगमन के साथ ही रणथम्भौर टाइगर रिजर्व-I में बाघों की कुल संख्या बढ़कर अब 63 हो गई है. वन विभाग द्वारा क्षेत्र में बाघों की सुरक्षा, निगरानी और उनके लिए पूरी तरह अनुकूल प्राकृतिक वातावरण बनाए रखने के प्रयास लगातार जारी हैं.
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