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रणथम्भौर से आई खुशखबरी: बाघिन T-93 अपने शावक के साथ आई नजर, बढ़ा बाघों का कुनबा

बाघिन अपने शावक के साथ ( Photo Courtesy- DFO Manas Singh )

सवाई माधोपुर: प्रदेश के सबसे बड़े रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद सुखद खबर सामने आई है. रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के लाहपुर क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान वनकर्मियों को बाघिन T-93 अपने एक शावक के साथ विचरण करती हुई नजर आई. बाघिन के साथ शावक की मौजूदगी से रणथम्भौर में बाघों के कुनबे में एक और नई पीढ़ी के जुड़ने के साफ संकेत मिले हैं. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, यह बाघिन T-93 का तीसरा लिटर (शावकों का जन्म) है.