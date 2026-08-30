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सड़क निर्माण कार्य के चलते गणेश मंदिर मार्ग 5 सितंबर तक रहेगा बंद, वन विभाग ने जारी किए आदेश

सवाई माधोपुर : रणथंभौर नेशनल पार्क के मध्य स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को सड़क निर्माण कार्य के चलते 30 अगस्त से 5 सितंबर तक अस्थाई रूप से बंद किया गया है. गणेश मंदिर मार्ग पर कार्य पूर्ण होने के बाद मार्ग को फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा. जानकारी के अनुसार बरसात के कारण गणेश मंदिर मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके चलते मार्ग पर विभाग की ओर से निर्माण कार्य किया जाता है. इसको लेकर वन विभाग ने आज से आगामी 5 सितंबर तक मार्ग को बंद किया है.

वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि गणेश मंदिर मार्ग पर रखरखाव एवं आवश्यक कार्य किया जाना है. गणेश मंदिर मार्ग बरसात के कारण बार बार क्षतिग्रस्त हो जाता है. इसके कारण गणेश मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को मार्ग से गणेश मंदिर जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए गणेश मंदिर मार्ग पर रखरखाव एवं मार्ग को सुधारने का कार्य किया जा रहा है. इसके चलते 30 अगस्त से 5 सितंबर तक गणेश मंदिर मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.