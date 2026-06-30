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1 जुलाई से तीन महीने के लिए बंद रहेगा रणथंभौर नेशनल पार्क, केवल जोन 6 से 10 में ही होगी सफारी

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में मंगलवार ट्यूरिज्म सीजन का अंतिम दिन है. जहां नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादात में पर्यटकों का आने का सिलसिला जारी रहा. रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य जोन कहे जाने वाले जोन नंबर 1 से 5 को आगामी तीन महीने के लिए बंद किया जाता है, जिसका आज आखिरी दिन है. जबकि रणथंभौर के बाहरी जोन 6 से 10 पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे. वहीं साल भर में देखें, तो रणथंभौर में लाखों की तादाद में देशी ओर विदेशी पर्यटक टाइगर सफारी का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं. जिससे राज्य सरकार को इस वर्ष करीबन 70 करोड़ रुपए का राजस्व मिला.

रणथंभौर के पर्यटन डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य जोन 1 से 5 को 1 जुलाई से आगामी तीन महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा. वहीं 6 से 10 तक के जोन पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे और आगामी 1 अक्टूबर को 1 से 5 तक जोन खुलेंगे. डीएफओ ने बताया कि पिछले वर्ष रणथंभौर नेशनल पार्क में लगभग 6 लाख देशी और विदेशी पर्यटकों ने पार्क भ्रमण किया. डीएफओ ने कहा कि रणथंभौर में आने वाले पर्यटकों के सफरी के फिडबैक भी काफी बढ़िया रहे है. क्योंकि पार्क में टाइगर साइटिंग, पर्यटकों के लिए सुविधाएं और इसके साथ ऑनलाइन सिस्टम होने से पर्यटकों को यहां काफी सुविधाएं मिली.