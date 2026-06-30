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1 जुलाई से तीन महीने के लिए बंद रहेगा रणथंभौर नेशनल पार्क, केवल जोन 6 से 10 में ही होगी सफारी

रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य जोन जिनमें 1 से 5 जोन शामिल हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है.

Ranthambore National Park
रणथंभौर नेशनल पार्क (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 2:58 PM IST

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सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में मंगलवार ट्यूरिज्म सीजन का अंतिम दिन है. जहां नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादात में पर्यटकों का आने का सिलसिला जारी रहा. रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य जोन कहे जाने वाले जोन नंबर 1 से 5 को आगामी तीन महीने के लिए बंद किया जाता है, जिसका आज आखिरी दिन है. जबकि रणथंभौर के बाहरी जोन 6 से 10 पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे. वहीं साल भर में देखें, तो रणथंभौर में लाखों की तादाद में देशी ओर विदेशी पर्यटक टाइगर सफारी का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं. जिससे राज्य सरकार को इस वर्ष करीबन 70 करोड़ रुपए का राजस्व मिला.

रणथंभौर के पर्यटन डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि रणथंभौर नेशनल पार्क के मुख्य जोन 1 से 5 को 1 जुलाई से आगामी तीन महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा. वहीं 6 से 10 तक के जोन पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे और आगामी 1 अक्टूबर को 1 से 5 तक जोन खुलेंगे. डीएफओ ने बताया कि पिछले वर्ष रणथंभौर नेशनल पार्क में लगभग 6 लाख देशी और विदेशी पर्यटकों ने पार्क भ्रमण किया. डीएफओ ने कहा कि रणथंभौर में आने वाले पर्यटकों के सफरी के फिडबैक भी काफी बढ़िया रहे है. क्योंकि पार्क में टाइगर साइटिंग, पर्यटकों के लिए सुविधाएं और इसके साथ ऑनलाइन सिस्टम होने से पर्यटकों को यहां काफी सुविधाएं मिली.

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संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष के सीजन में नेशनल पार्क में 1 लाख 81 हजार 303 विदेशी पर्यटकों ने सफारी का लुत्फ उठाया. जबकि रणथंभौर में 4 लाख 72 हजार 388 देशी पर्यटक सफारी पर पहुंचे. वहीं 23437 स्टूडेंट्स ने रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी की. डीएफओ ने बताया कि रणथंभौर नेशनल पार्क में इस सीजन में कुल 6 लाख 77 हजार 128 पर्यटकों ने सफारी का आनंद लिया. जिसके चलते राज्य सरकार को रणथंभौर नेशनल पार्क से 69 करोड़ 82 लाख 35 हजार 179 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ.

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