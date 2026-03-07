रणथंभौर नेशनल पार्क: त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आए दिन नजर आ रहे बाघ-बाघिन
त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघ या बाघिन के मूवमेंट पर रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार बंदकर सैलानियों एवं श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकनी पड़ती है.
सवाई माधोपुर: प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचोंबीच त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर इन दिनों लगातार बाघों की आवाजाही नजर आ रही है. रणथंभौर के मुख्य जोन एक से पांच नंबर भी इसी त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर है. रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बीते कुछ दिन से दो बाघों का मूवमेंट ज्यादा देखा गया है. ये हैं-आरबीटी 2511 एवं बाघिन टी 107 सुल्ताना.
रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि यह इलाका बाघों की टेरेटरी में आता है. ऐसे में इस इलाके में बाघों का मूवमेंट नेचुरल है, जब भी त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघ या बाघिन का मूवमेंट होता है तो रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार बंदकर सैलानियों एवं श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकनी पड़ती है. मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित जंगल से निकालना पड़ता है. डीएफओ ने कहा कि यह इलाका रणथंभौर के बीचोंबीच आता है. ऐसे में त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर एनटीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक सुरक्षा के अन्य विकल्प उपयोग में नहीं लिए जा सकते हैं, ना ही मार्ग पर सुरक्षा दीवार और ना ही फैंसिंग की जा सकती है. इस मार्ग में बाघों का मूवमेंट होता है तो वन विभाग के सामने दोहरी चुनौती खड़ी होती है. श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकालने और बाघ या बाघिन की सुरक्षा.
डीएफओ के मुताबिक, त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग ओर रणथंभौर दुर्ग के आसपास करीब आधा दर्जन बाघ-बाघिन और शावकों की टेरेटरी है. ऐसे में आए दिन कोई ना कोई बाघ बाघिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर आ जाता है. इसके चलते वन विभाग को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बार बार रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार गणेश धाम बंद करना पड़ता है. त्रिनेत्र गणेश मार्ग ओर रणथंभौर दुर्ग के आसपास बाघ आरबीटी 2511 मलंग, बाघ टी 120 गणेश, बाघिन टी 107 सुल्ताना, बाघिन टी 124 रिद्धि समेत सुल्ताना एवं रिद्धि के शावकों का मूवमेंट रहता है.
अलर्ट मोड पर गश्ती दल: ऐसे में सैलानियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर वन विभाग का गश्ती दल हमेशा अलर्ट मोड में रहता है.त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघों के मूवमेंट के चलते श्रद्धालुओं पर खतरा मंडराता रहता है. इस समस्या से निजात पाने का सिर्फ एक विकल्प है-रणथंभौर के मुख्य प्रवेश द्वार गणेश धाम से रणथंभौर दुर्ग तक एलिवेटेड रोड. हालांकि एलिवेटेड रोड बनाने में सबसे बड़ी परेशानी एनटीसीए है, जिसकी अनुमति मिलना मुश्किल है.
