ETV Bharat / state

रणथंभौर नेशनल पार्क: त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आए दिन नजर आ रहे बाघ-बाघिन

सवाई माधोपुर: प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचोंबीच त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर इन दिनों लगातार बाघों की आवाजाही नजर आ रही है. रणथंभौर के मुख्य जोन एक से पांच नंबर भी इसी त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर है. रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बीते कुछ दिन से दो बाघों का मूवमेंट ज्यादा देखा गया है. ये हैं-आरबीटी 2511 एवं बाघिन टी 107 सुल्ताना.

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि यह इलाका बाघों की टेरेटरी में आता है. ऐसे में इस इलाके में बाघों का मूवमेंट नेचुरल है, जब भी त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघ या बाघिन का मूवमेंट होता है तो रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार बंदकर सैलानियों एवं श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकनी पड़ती है. मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित जंगल से निकालना पड़ता है. डीएफओ ने कहा कि यह इलाका रणथंभौर के बीचोंबीच आता है. ऐसे में त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर एनटीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक सुरक्षा के अन्य विकल्प उपयोग में नहीं लिए जा सकते हैं, ना ही मार्ग पर सुरक्षा दीवार और ना ही फैंसिंग की जा सकती है. इस मार्ग में बाघों का मूवमेंट होता है तो वन विभाग के सामने दोहरी चुनौती खड़ी होती है. श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकालने और बाघ या बाघिन की सुरक्षा.