रणथंभौर-सरिस्का में बाघों के दीदार हुआ महंगा, शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि
2016 में वन विभाग की ओर से हर साल प्रवेश शुल्क में दस प्रतिशत का इजाफा करने का फैसला लिया गया था.
Published : April 1, 2026 at 8:48 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 1:12 PM IST
सवाई माधोपुर/अलवर : सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क और अलवर के सरिस्का नेशनल पार्क में भ्रमण करने आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को बाघों के दीदार के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा. वन विभाग की ओर से पार्क भ्रमण के शुल्क में दस प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है. रणथंभौर के लिए यह नई दरें आज सुबह की पारी से लागू होंगी. वहीं, सरिस्का में आज अवकाश होने के कारण ये दरें 2 अप्रैल से प्रभावी होंगी. सफारी के अलावा अब दर्शनार्थियों को सरिस्का स्थित ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने के लिए भी अतिरिक्त राशि देनी होगी.
रणथंभौर डीएफओ मानस सिंह से मिली जानकारी के अनुसार 2016 में वन विभाग की ओर से हर साल प्रवेश शुल्क में दस प्रतिशत का इजाफा करने का फैसला लिया गया था. तब से हर साल एक अप्रैल से पार्क भ्रमण के शुल्क में वृद्धि की जाती है. वन विभाग के अनुसार वर्तमान में भारतीय पर्यटक के लिए कैंटर से भ्रमण पर जाने का शुल्क 888 रुपए था, जाे बढ़कर अब 986.63 रुपए किया गया है.
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इस तरह बढ़े दर : इसी प्रकार विदेशी पर्यटक को कैंटर से पार्क भ्रमण पर जाने के लिए अभी तक 2176.10 रुपए प्रति पर्यटक खर्च करने पड़ते थे, जो अब बढ़कर 2399.63 हो गए हैं. इसी प्रकार जिप्सी से पार्क भ्रमण पर जाने के लिए भारतीय पर्यटक को अब तक 1455.17 रुपए खर्च करने पड़ते थे, जो अब बढ़कर 1611.80 रुपए हो गए हैं. इसी प्रकार विदेशी पर्यटक को अब तक जिप्सी से पार्क भ्रमण के लिए 2743.17 रुपए चुकाने होते थे, जो अब बढ़कर 3024.80 हो गए हैं.
रणथंभौर नेशनल पार्क बाघों को लेकर प्रसिद्ध नेशनल पार्क है. यहां पूरे सालभर में बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं. पर्यटक पार्क का भ्रमण कर बाघों सहित वन्यजीवों की साइटिंग करते हैं और रोमांचित होते हैं. वहीं, वन विभाग की ओर से आज से नेशनल पार्क भ्रमण के शुल्क में दस प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
सरिस्का में सफारी के लिए अतिरिक्त राशि : सरिस्का के सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि विभाग की ओर से नए वित्त वर्ष 2026-27 में पर्यटकों के सरिस्का में प्रवेश एवं ईको डेवलपमेंट फीस में 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी की गई है. वैसे तो ये बढ़ी दरें सरिस्का में एक अप्रैल से लागू हो गई हैं, लेकिन बुधवार को सरिस्का में सफारी का अवकाश रहने के कारण पर्यटकों को दो अप्रैल से बढ़ी राशि चुकानी होगी. प्रवेश शुल्क एवं ईको डवलपमेंट फीस में की गई बढ़ोतरी का भार विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा, लेकिन वन विभाग के अधिकृत शैक्षणिक टूर को पूर्व की तरह पूरी छूट रहेगी.
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पर्यटकों को यह चुकानी होगी बढ़ी दरें :
|कैटेगरी
|पुराना शुल्क
|नया शुल्क
|जेब पर अतिरिक्त भार
|भारतीय पर्यटक
|145
|165
|20
|विदेशी पर्यटक
|915
|1010
|95
|भारतीय छात्र
|55
|65
|10
पांडुपोल मंदिर जाने का यह रहेगा शुल्क
|कैटेगरी
|पुरानी दर
|नई दर
|अंतर
|जिप्सी व कार
|410
|455
|45
|बस
|660
|730
|70
|मोटरसाइकिल
|70
|80
|10
सरिस्का में सफारी का नया शुल्क प्रति व्यक्ति
|कैटेगरी
|पुरानी दर
|नई दर
|अंतर
|भारतीय जिप्सी
|1270
|1290
|20
|भारतीय कैंटर
|856
|876
|20
|विदेशी जिप्सी
|2084
|2179
|95
|विदेशी कैंटर
|1670
|1765
|95
अलवर व भिवाड़ी नंबर के वाहनों को पहले की तरह छूट : वन विभाग की ओर से सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी अब बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा. पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने के लिए अब जिप्सी, कार, जीप, बस और मोटरसाइकिल के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. हालांकि अलवर एवं भिवाड़ी नंबर के वाहनों को पूर्व की तरह तय दिनों में प्रवेश पर छूट रहेगी.