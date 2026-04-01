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रणथंभौर-सरिस्का में बाघों के दीदार हुआ महंगा, शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि

सवाई माधोपुर/अलवर : सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क और अलवर के सरिस्का नेशनल पार्क में भ्रमण करने आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को बाघों के दीदार के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा. वन विभाग की ओर से पार्क भ्रमण के शुल्क में दस प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है. रणथंभौर के लिए यह नई दरें आज सुबह की पारी से लागू होंगी. वहीं, सरिस्का में आज अवकाश होने के कारण ये दरें 2 अप्रैल से प्रभावी होंगी. सफारी के अलावा अब दर्शनार्थियों को सरिस्का स्थित ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने के लिए भी अतिरिक्त राशि देनी होगी.

रणथंभौर डीएफओ मानस सिंह से मिली जानकारी के अनुसार 2016 में वन विभाग की ओर से हर साल प्रवेश शुल्क में दस प्रतिशत का इजाफा करने का फैसला लिया गया था. तब से हर साल एक अप्रैल से पार्क भ्रमण के शुल्क में वृद्धि की जाती है. वन विभाग के अनुसार वर्तमान में भारतीय पर्यटक के लिए कैंटर से भ्रमण पर जाने का शुल्क 888 रुपए था, जाे बढ़कर अब 986.63 रुपए किया गया है.

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इस तरह बढ़े दर : इसी प्रकार विदेशी पर्यटक को कैंटर से पार्क भ्रमण पर जाने के लिए अभी तक 2176.10 रुपए प्रति पर्यटक खर्च करने पड़ते थे, जो अब बढ़कर 2399.63 हो गए हैं. इसी प्रकार जिप्सी से पार्क भ्रमण पर जाने के लिए भारतीय पर्यटक को अब तक 1455.17 रुपए खर्च करने पड़ते थे, जो अब बढ़कर 1611.80 रुपए हो गए हैं. इसी प्रकार विदेशी पर्यटक को अब तक जिप्सी से पार्क भ्रमण के लिए 2743.17 रुपए चुकाने होते थे, जो अब बढ़कर 3024.80 हो गए हैं.

रणथंभौर नेशनल पार्क बाघों को लेकर प्रसिद्ध नेशनल पार्क है. यहां पूरे सालभर में बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं. पर्यटक पार्क का भ्रमण कर बाघों सहित वन्यजीवों की साइटिंग करते हैं और रोमांचित होते हैं. वहीं, वन विभाग की ओर से आज से नेशनल पार्क भ्रमण के शुल्क में दस प्रतिशत की वृद्धि की गई है.