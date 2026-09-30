रणथंभौर में नया पर्यटन सत्र 1 अक्टूबर से, गणेश धाम पर नया इंटरप्रिटेशन सेंटर, गाइडों की ट्रेनिंग दी, व्यवहार पर रहेगी नजर
सरकार से रणथंभौर में दो नए जोन शुरू करने की अनुमति मांगी गई है. वर्तमान में 10 जोनों में सफारी करवाई जाती है.
Published : September 30, 2026 at 7:20 PM IST
सवाईमाधोपुर: रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए पर्यटन सत्र को खास बनाने के लिए वन विभाग ने दो बड़े बदलाव किए हैं. पहला गणेश धाम प्रवेश द्वार पर नया इंटरप्रिटेशन सेंटर डेवलप किया जा रहा है और दूसरा सभी 280 गाइडों को नए सिरे से प्रशिक्षण देकर उनका इंटरव्यू लिया गया है. पर्यटकों के प्रति गाइडों के व्यवहार पर निरंतर नजर रखी जाएगी. मानसून में 1 से 5 जोन तीन माह बंद रहने के बाद सभी क्षतिग्रस्त रास्ते दुरुस्त कर लिए गए हैं. प्रतिपारी 140 और दिन में 280 वाहन चलेंगे. कैंटर में सीट नंबर अलॉट होगा. रणथंभौर में कुल 280 गाइड हैं, जिनमें 157 A व 123 B श्रेणी के गाइड शामिल हैं.
अभयारण्य के सीसीएफ शारदा प्रताप सिंह ने बताया कि रणथंभौर के गणेश धाम प्रवेश द्वार पर इंटरप्रिटेशन सेंटर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों के लिए कॉमन बोर्डिंग प्लेस, वेटिंग एरिया और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. साथ ही कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा. इसमें मीटिंग हॉल और फिल्म प्रोजेक्शन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.
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गाइडों के व्यवहार पर रहेगी नजर: नए पर्यटन सत्र में रणथंभौर में नियमों की अनदेखी करने वाले गाइड और ड्राइवरों पर सख्ती बरती जाएगी. वर्तमान में नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों को कुछ समय के लिए पार्क में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाता है. इसके बावजूद यदि उनके व्यवहार में सुधार नहीं होता है तो भविष्य में उन्हें स्थायी रूप से पार्क में प्रवेश से प्रतिबंधित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. वन विभाग का फोकस नए पर्यटन सीजन में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही रणथंभौर में वाइल्डलाइफ नियमों का प्रभावी ढंग से पालना कराने पर रहेगा.
एक दिन में 280 वाहन सफारी पर जाएंगे: सीसीएफ शारदा प्रताप सिंह ने बताया कि रणथंभौर में नए पर्यटन सत्र में प्रतिपारी 140 पर्यटक वाहन सफारी पर जाएंगे, एक दिन में दो पारियों में 280 वाहन सफारी पर जाएंगे. रणथंभौर में दो तरह के पर्यटक वाहन संचालित हैं, जिनमें जिप्सी और कैंटर शामिल हैं. फुल जिप्सी की रेट 9000 और कैंटर की रेट 18000 रुपए है. जिप्सी में प्रति पर्यटक प्रति सीट 1600 और कैंटर में प्रति पर्यटक प्रति सीट 900 रुपए निर्धारित है. इस बार कैंटर से सफारी करने वाले पर्यटकों को सीट नंबर अलॉट किए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को सफारी के दौरान दिक्कत नहीं हो.
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नए जोन शुरू करने की अनुमति मांगी: रणथंभौर के नेचर गाइड एसोसिएशन अध्यक्ष यादवेन्द्र सिंह ने कहा कि नए पर्यटन सत्र में पर्यटकों के उत्साह को दखते हुए रणथंभौर में दो तीन नए जोन शुरू करने चाहिए, ताकि रणथंभौर आने वाला कोई भी सैलानी सफारी से वंचित न रहे. इस पर सीसीएफ ने बताया कि वर्तमान में रणथंभौर में 10 जोन हैं, जिनमें पर्यटन गतिविधियां संचालित होती हैं.
इसके बावजूद रणथंभौर में पर्यटकों की भरमार रहती है. सीजन के दौरान कई पर्यटकों को सफारी नसीब नहीं हो पाती. ऐसे में एनटीसीए और उच्च अधिकारियों को रणथंभौर में दो नए जोन शुरू करने की अनुमति मांगी गई है. हालांकि, फिलहाल नए जोन शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है. रणथंभौर में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए पर्यटन सत्र को लेकर समूचा वन महकमा पूरी तरह से तैयार और अलर्ट मोड पर है.
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