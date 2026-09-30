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रणथंभौर में नया पर्यटन सत्र 1 अक्टूबर से, गणेश धाम पर नया इंटरप्रिटेशन सेंटर, गाइडों की ट्रेनिंग दी, व्यवहार पर रहेगी नजर

रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट ( ETV Bharat Sawaimadhopur )

सवाईमाधोपुर: रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए पर्यटन सत्र को खास बनाने के लिए वन विभाग ने दो बड़े बदलाव किए हैं. पहला गणेश धाम प्रवेश द्वार पर नया इंटरप्रिटेशन सेंटर डेवलप किया जा रहा है और दूसरा सभी 280 गाइडों को नए सिरे से प्रशिक्षण देकर उनका इंटरव्यू लिया गया है. पर्यटकों के प्रति गाइडों के व्यवहार पर निरंतर नजर रखी जाएगी. मानसून में 1 से 5 जोन तीन माह बंद रहने के बाद सभी क्षतिग्रस्त रास्ते दुरुस्त कर लिए गए हैं. प्रतिपारी 140 और दिन में 280 वाहन चलेंगे. कैंटर में सीट नंबर अलॉट होगा. रणथंभौर में कुल 280 गाइड हैं, जिनमें 157 A व 123 B श्रेणी के गाइड शामिल हैं.