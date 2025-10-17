ETV Bharat / state

दीपावली पर रणथंभौर में लगा पर्यटकों का तांता, टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग 30 नवंबर तक फुल

बिना ​ऑनलाइन बुकिंग के टाइगर सफारी के लिए रणथंभौर पहुंच रहे पर्यटकों को निराश लौटना पड़ रहा है.

Tiger Safari Canter
टाइगर सफारी के कैंटर (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर: देशभर में विख्यात रणथंभौर नेशनल पार्क वैसे तो हमेशा गुलजार रहने वाला नेशनल पार्क है, लेकिन दीपावली के त्योहारी सीजन के चलते इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है. आगामी छुट्टियां और वीकेंड को देखते हुए पर्यटकों की ओर भी भीड़ बढ़ने की उम्मीद है. पर्यटकों भी भीड़ बढ़ने से रणथंभौर की टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग 30 नवंबर तक पूरी तरह फुल है. वहीं तत्काल बुकिंग में भी मारामारी चल रही है. ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल होते ही चंद सेकंड्स में तत्काल और करंट बुकिंग भी फुल हो रही है.

रणथंभौर के पर्यटन डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते रणथंभौर में पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है. ऑनलाइन बुकिंग नवंबर तक पूरी तरह फुल है. वहीं करंट और तत्काल बुकिंग तब ही संभव हो पाती है, जब कुछ पर्यटकों द्वारा अपनी ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल की जाती है. ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल होने पर उन सीटों को तत्काल में अतिरिक्त चार्ज के साथ पर्यटकों को उपलब्ध करवाया जा रहा है. करंट बुकिंग के सभी 15 कैंटर भी फुल हो रहे हैं. एनटीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक रणथंभौर में एक पारी में 140 वाहन ही पार्क भ्रमण पर जा सकते हैं. ऐसे में दोनों पारियों में 280 वाहन पार्क भ्रमण पर जा रहे हैं और अभी वाहन फुल हैं.

टाइगर सफारी के लिए ऐसे ले सकते हैं टिकट (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें: रणथंभौर में तीन माह बाद लौटी रौनक, सैलानियों के लिए खोला नेशनल पार्क

डीएफओ ने बताया कि अत्यधिक भीड़ को देखते हुए विभाग ने 5 कैंटर वाहन रिजर्व रखे हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें भी पर्यटकों के लिए जंगल सफारी के लिए भेजा जायेगा. करंट ऑनलाइन बुकिंग 24 घंटे पहले शुरू हो जाती है. बड़ी बात ये है कि जो पर्यटक बिना ऑनलाइन बुकिंग रणथंभौर पहुंच रहे हैं, उन्हें किस्मत से ही टिकट मिल सकता है. वो भी तब जब कुछ पर्यटकों द्वारा अपनी ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल की गई हो. बुकिंग कैंसिल होने पर करंट ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है. ऐसे में बिना बुकिंग पार्क पहुंचने वाले पर्यटकों को टाइगर सफारी मिलना आसान नहीं है. इसी के चलते कई पर्यटक सफारी नहीं मिलने से निराश भी लौट रहे हैं.

TAGGED:

ONLINE BOOKING FOR TIGER SAFARI
RANTHAMBORE SAFARI BOOKING
CENTERS FOR TIGER SAFARI
BOOKING STATUS OF TIGER SAFARI
RANTHAMBORE NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

टैक्सी ड्राइवर की बेटी रक्षा शर्मा ने रचा इतिहास, बनीं RAS अधिकारी

क्या आप भी अपनी कार में पानी की बोतलें रखते हैं? सावधान! ये हो सकता है बेहद खतरनाक

इस दिवाली हाई ब्लड शुगर के मरीज भी बिना किसी डर के खा सकते हैं मिठाई, विशेषज्ञों से जानें कैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.