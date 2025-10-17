दीपावली पर रणथंभौर में लगा पर्यटकों का तांता, टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग 30 नवंबर तक फुल
बिना ऑनलाइन बुकिंग के टाइगर सफारी के लिए रणथंभौर पहुंच रहे पर्यटकों को निराश लौटना पड़ रहा है.
Published : October 17, 2025 at 4:36 PM IST
सवाई माधोपुर: देशभर में विख्यात रणथंभौर नेशनल पार्क वैसे तो हमेशा गुलजार रहने वाला नेशनल पार्क है, लेकिन दीपावली के त्योहारी सीजन के चलते इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है. आगामी छुट्टियां और वीकेंड को देखते हुए पर्यटकों की ओर भी भीड़ बढ़ने की उम्मीद है. पर्यटकों भी भीड़ बढ़ने से रणथंभौर की टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग 30 नवंबर तक पूरी तरह फुल है. वहीं तत्काल बुकिंग में भी मारामारी चल रही है. ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल होते ही चंद सेकंड्स में तत्काल और करंट बुकिंग भी फुल हो रही है.
रणथंभौर के पर्यटन डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते रणथंभौर में पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है. ऑनलाइन बुकिंग नवंबर तक पूरी तरह फुल है. वहीं करंट और तत्काल बुकिंग तब ही संभव हो पाती है, जब कुछ पर्यटकों द्वारा अपनी ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल की जाती है. ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल होने पर उन सीटों को तत्काल में अतिरिक्त चार्ज के साथ पर्यटकों को उपलब्ध करवाया जा रहा है. करंट बुकिंग के सभी 15 कैंटर भी फुल हो रहे हैं. एनटीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक रणथंभौर में एक पारी में 140 वाहन ही पार्क भ्रमण पर जा सकते हैं. ऐसे में दोनों पारियों में 280 वाहन पार्क भ्रमण पर जा रहे हैं और अभी वाहन फुल हैं.
डीएफओ ने बताया कि अत्यधिक भीड़ को देखते हुए विभाग ने 5 कैंटर वाहन रिजर्व रखे हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें भी पर्यटकों के लिए जंगल सफारी के लिए भेजा जायेगा. करंट ऑनलाइन बुकिंग 24 घंटे पहले शुरू हो जाती है. बड़ी बात ये है कि जो पर्यटक बिना ऑनलाइन बुकिंग रणथंभौर पहुंच रहे हैं, उन्हें किस्मत से ही टिकट मिल सकता है. वो भी तब जब कुछ पर्यटकों द्वारा अपनी ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल की गई हो. बुकिंग कैंसिल होने पर करंट ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है. ऐसे में बिना बुकिंग पार्क पहुंचने वाले पर्यटकों को टाइगर सफारी मिलना आसान नहीं है. इसी के चलते कई पर्यटक सफारी नहीं मिलने से निराश भी लौट रहे हैं.