गैंगस्टर प्रिंस खान ने पलामू के सोना कारोबारी से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस

पलामू: जिले में एक ज्वेलरी कारोबारी रंजीत सोनी से गैंगस्टर प्रिंस खान ने एक करोड़ की रंगदारी मांगी है. रंजीत सोनी की मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के रेडमा इलाके में ज्वेलरी की दुकान है. गैंगस्टर ने सोशल मीडिया के माध्यम से रंजीत सोनी को एक वॉइस मैसेज भेजा है. जिसके माध्यम से उन्होंने कारोबारी से एक करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की है. वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी है कि रंजीत सोनी एक करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी जमा करे.

कारोबारी ने थाने दर्ज कराई एफआईआर

पीड़ित रंजीत सोनी के द्वारा मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि रंजीत सोनी नामक जेवर कारोबारी से प्रिंस खान द्वारा रंगदारी की मांग की गई है. मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. फिलहाल कारोबारी की सुरक्षा बढ़ाई गई है और इलाके में पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है.

गैंगस्टर से जुड़े लिंक तलाशने में जुटे पुलिस