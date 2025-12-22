गैंगस्टर प्रिंस खान ने पलामू के सोना कारोबारी से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस

गैंगस्टर प्रिंस खान ने पलामू के सोना कारोबारी से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस
गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से पलामू के जेवर कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है.
पलामू: जिले में एक ज्वेलरी कारोबारी रंजीत सोनी से गैंगस्टर प्रिंस खान ने एक करोड़ की रंगदारी मांगी है. रंजीत सोनी की मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के रेडमा इलाके में ज्वेलरी की दुकान है. गैंगस्टर ने सोशल मीडिया के माध्यम से रंजीत सोनी को एक वॉइस मैसेज भेजा है. जिसके माध्यम से उन्होंने कारोबारी से एक करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की है. वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी है कि रंजीत सोनी एक करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी जमा करे.
कारोबारी ने थाने दर्ज कराई एफआईआर
पीड़ित रंजीत सोनी के द्वारा मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि रंजीत सोनी नामक जेवर कारोबारी से प्रिंस खान द्वारा रंगदारी की मांग की गई है. मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. फिलहाल कारोबारी की सुरक्षा बढ़ाई गई है और इलाके में पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है.
गैंगस्टर से जुड़े लिंक तलाशने में जुटे पुलिस
गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े लिंक को पलामू पुलिस द्वारा तलाशा जा रहा है और उनके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं. दरअसल प्रिंस खान ने सोशल मीडिया के जरिए वॉइस मैसेज में रंगदारी को प्रोटेक्शन मनी और छोटे सरकार टैक्स का नाम दिया है. गैंगस्टर ने कारोबारी को धमकी देते हुए कहा है कि वह दुबई से बोल रहा है. रविवार को वॉइस मैसेज के माध्यम से कारोबारी को धमकी मिली थी. पलामू में गैंगस्टर द्वारा रंगदारी मांगे जाने का यह पहला मामला है.
