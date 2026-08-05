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'जान से मार देंगे..' बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के आप्त सचिव को मिली धमकी

अशोक चौधरी के आप्त सचिव से रंगदारी मांगी गई है. नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिली है. राजीव रंजन पाठक की रिपोर्ट..

Ashok Choudhary
अशोक चौधरी के आप्त सचिव से फिरौती की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 5, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के आप्त सचिव रक्षित कश्यप से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. आरोप है कि मंत्री के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल और उससे जुड़े जीमेल अकाउंट के एक्सेस को लेकर यह पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना के साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है.

क्या है मामला?: लिखित शिकायत के अनुसार, मंत्री अशोक चौधरी के पूर्व निजी सहायक निशांत केतु झा अभी भी मंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल और उससे जुड़े जीमेल अकाउंट का नियंत्रण अपने पास रखे हुए हैं. आरोप है कि अकाउंट का एक्सेस वापस देने के बदले फिरौती की मांग की जा रही है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि एक्सेस नहीं देने के साथ-साथ लगातार दबाव बनाया जा रहा है और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है.

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मंत्री अशोक चौधरी (ETV Bharat)

धमकी भरे वॉइस नोट भेजे: शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि मंत्री के करीबी इंद्रमोहन कुमार टुन्ना को भी धमकी भरे वॉइस नोट भेजे गए हैं. इन वॉइस नोट्स में गोली मारने और किसी भी हद तक जाने की धमकी दी गई है. इस घटना के सामने आने के बाद मंत्री और उनके सहयोगियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है.

4 जुलाई को मंत्री ने दर्ज कराई शिकायत: बताया गया है कि इस मामले में पहले भी कार्रवाई की पहल की गई थी. पिछले 4 जुलाई को मंत्री अशोक चौधरी ने साइबर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बावजूद विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और अब फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के नए आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है.

क्या बोली पुलिस?: साइबर थाना पुलिस का कहना है, 'लिखित शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. डिजिटल साक्ष्यों, संबंधित ईमेल, एक्स अकाउंट की गतिविधियों और कथित वॉइस नोट्स की तकनीकी जांच की जाएगी. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

पहले भी आए कई मामले: हाल के दिनों में बिहार में रंगदारी और धमकी से जुड़े कई मामले सामने आए हैं. कुछ दिन पहले परबत्ता के पूर्व विधायक से भी रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया था. वहीं, एक चिकित्सक डॉ. संजीव से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगी गई थी. उस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

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