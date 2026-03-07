गढ़वा के रंका अनुमंडल को मिला जैव विविधता पार्क, स्थानीय विधायक और अधिकारियों ने किया उद्घाटन
गढ़वा के रंका में जैव विविधता पार्क का विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने उद्घाटन किया. मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और वन विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे.
Published : March 7, 2026 at 11:31 AM IST
गढ़वा: जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय के लोहवा पुल स्थित जैव विविधता उद्यान (नक्षत्र वन) का उद्घाटन हुआ. इस मौके पर गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी, वन संरक्षक पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल, डीएफओ एबिन बेनी अब्राहम, प्रमुख लिलावती देवी मौजूद रहे.
इस अवसर पर गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि रंका में जैव विविधता उद्यान का निर्माण हो जाने से रंका अनुमंडल के साथ गढ़वा जिला की भी सुंदरता काफी बढ़ गयी. लोग यहां प्रकृति के गोद में बैठ कर जैव विविधता की भव्यता का दीदार करेंगे.
जिला का शान है जैव विविधता पार्क: विधायक
विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि जैव विविधता उद्यान (नक्षत्र वन) बन जाने से रंका गढ़वा जिला की शान बन गया है. उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण पर्यावरण का नुकसान हो रहा है. इसलिए वन, प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन करना सबका कर्तव्य है. विधायक ने कहा कि पर्यावरण का नुकसान होगा तो पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कोशिश करनी होगी कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे.
विधायक ने मौके पर उपस्थित सभी वन पदाधिकारियों को जैव विविधता उद्यान को विस्तार करने की बात कही. साथ में यह भी कहा कि यहां अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने की जरूरत है. विधायक ने कहा कि जैव विविधता उद्यान को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में सबको सहयोग करना होगा. इसके अलावा पार्क के नियमों का पालन करना होगा. तभी हम जैव विविधता का संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं.
तीन फेज में किया गया पार्क का निर्माण: डीएफओ
दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी एबिन बेनी अब्राहम ने जैव विविधता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस पार्क का निर्माण तीन फेज में किया गया. अभी तक लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं. साथ ही कहा कि जैव विविधता का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को प्रकृति के गोद में बैठ कर पृथ्वी पर जीवन की विविधता को जानना तथा आराम करने की एक जगह प्रदान करना.
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जैव विविधता उद्यान का निर्माण फरवरी 2024 से प्रारंभ किया गया है.
वन अधिकारी ने कहा कि जैव विविधता उद्यान में आम नागरिकों एवं बच्चों को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग प्रजाति के औषधीय पौधे, बांस आदि जैविक चीजें सजाए गए हैं. इनमें रंगमंच, बाल वन, वन चेतना, विज्ञान केंद्र, संजीवनी, महुआ पॉइंट, लता मंडप और सनसेट पॉइंट लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि जैव विविधता उद्यान में महान व्यक्तियों भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हु, नीलांबर-पीतांबर और भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गयी है.
ये भी पढ़ें: पीटीआर और वन विभाग को बड़ी सफलता, पहली बार जंगली हाथी को ट्रेंकुलाइज कर किया गया इलाज
झारखंड वन विभाग मध्य प्रदेश से लाएगा 50 गौड़, बांधवगढ़ मॉडल पर आधारित योजना
2019 के बाद नहीं हुई है इको सेंसेटिव जोन की बैठक! कई निर्माण कार्य संदिग्ध