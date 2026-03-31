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रायबरेली के हर्ष सिंह 23 की उम्र में बने डीएसपी, हिन्दू स्ट्डीज विषय से पाया 24वां मुकाम

23 साल की उम्र में रायबरेली के हर्ष सिंह का यूपी पीसीएस में 24वां स्थान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हर्ष ने बताया कि पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. हिन्दू स्टडीज के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें अतीत और वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश रहता है. पीसीएस इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न के जिक्र करते हुए हर्ष ने बताया कि सुधीर श्रीवास्तव के बोर्ड के समक्ष उन्होंने आध्यात्मिक प्रश्नों के जवाब दिए. उनसे पूछा गया कि अपना जन्म स्थान और नाम बताए बिना अपने बारे में बताएं.

रायबरेली: रायबरेली के हर्ष सिंह यूपी पीसीएस में 24वां स्थान हासिल कर डिप्टी एसपी बने हैं. खास बात यह कि हर्ष बीएचयू से हिन्दू स्टडीज़ में पीजी कर रहे हैं और इनका इंटरव्यू 80 प्रतिशत इसी विषय से सम्बंधित रहा है. 4 साल पहले ही बीएचयू में शुरू हुआ ये कोर्स इग्नू से रिकॉगनाइजड है. इसमें कुल 32 सीटें हैं. बेगूसराय के मूल निवासी हर्ष कुमार के पिता यहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षक हैं जबकि माता जी होम मेकर हैं. हर्ष कुमार ने बातचीत कर यह भी समझाया कि क्या वास्तव में हिन्दू स्टडीज़ विषय की पढ़ाई उनके लिए साक्षात्कार में सहायक साबित हुई है.

इंटरव्यू में पूछे गए ये सवाल: तब उन्होंने अपने ग्रेजुएशन का जिक्र किया, पीजी कोर्स का भी जिक्र किया. हिन्दू अध्ययन में श्लोक सुनाने को कहा गया. महाभारत के विषय में भी प्रश्न पूछे गए. भीष्म पर्व में भीष्म ने राजधर्म पर क्या कहा इस पर भी प्रश्न पूछे गए. शिवकुटीर, निर्वाण शकतम, वर्सेज रुद्राक्ष पर भी सवाल हुए. करंट अफेयर के सामान्य प्रश्न भी पूछे गए. उन्होंने बताया कि मेरा 80 फीसदी इंटरव्यू हिन्दू स्टडीज को लेकर ही हुआ. हर्ष ने बताया मनुस्मृति में धर्म को लेकर उन्होंने श्लोक सुनाया. अपनी पीसीएस की पहली सफलता पर उन्होंने बताया कि यूपीएससी में उन्होंने 2022 में पहला अटेंप्ट दिया था. मेन्स के बाद उन्हें इंटरव्यू कॉल नहीं आया.

रिजल्ट आने के बाद खुशियां मनाते परिवारजन. (Photo Credit; ETV Bharat)

23 साल के हर्ष कुमार सिंह ने बताया कि वह मूल रूप से बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं लेकिन उनकी कर्मभूमि रायबरेली है. वे जवाहर विहार कालोनी में रहते हैं. उनके पिता नवीन सिंह 2005 से गौरा बाजार में आईटीआई में पढ़ा रहे है. मां हाउसवाइफ हैं. संगीत विषय में प्रयागराज से शिक्षा लेने के बाद उनकी मां ने अपने सपने परिवार के लिये त्याग दिया. एक बहन है जोकि एनएसपीएस स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ती है. उन्होंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की थी.

परिवार के साथ हर्ष सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat)

दादा जी ने सिखाया अध्यात्म से जुड़े रहना: इसके अलावा उन्होंने दुर्गा इंटर कॉलेज से 12वीं किया. हर्ष ने बताया कि उनके परिवार का माहौल शुरू से आध्यात्मिक रहा है. उनके दादा आरएन सिंह का इसमें बहुत सहयोग रहा. जैसे महाभारत में अर्जुन भीष्म के प्रिय थे उसी तरह मैं अपने दादा जी का प्रिय था. उन्होंने जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया और जो उनका मूलभूत गुण था वह मेरे अंदर भी आया और वह उनकी पीसीएस की परीक्षा में बेहद काम आया. वह 78 साल के हैं और गाजीपुर में आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के तौर पर रिटायर्ड हुए हैं.

हर्ष सिंह ने बताया कि 2024 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उनका डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुआ है. उनकी पीसीएस में 24वीं और डीएसपी पद में 7वीं रैंक आई है. उन्होंने कहा कि उनका आगामी लक्ष्य यूपीएससी की परीक्षा को पास करना है. पढ़ने वाले छात्रों के लिए उन्होंने कहा कि आप बेसिक स्टडी के विषयों पर पहले काम करना चाहिए, इसके बाद अपने सब्जेक्ट पर वर्क करें. इंटरव्यू के लिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों से बातचीत करके सहायता लेनी चाहिए वह भी सबसे महत्वपूर्ण रहता है.



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