जोधपुर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जोशी 18वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित, लॉयर्स संघ के अध्यक्ष चुने गए उदावत

रात करीब दो बजे अध्यक्ष पद के परिणाम जारी हुए. इसके बाद विजेताओं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी और आतिशबाजी की.

समर्थकों के साथ विजेता
Published : December 12, 2025 at 9:29 AM IST

जोधपुर: जोधपुर के अधिवक्ता संघों के चुनाव के परिणाम गुरुवार आधी रात बाद जारी हुए. इसमें रणजीत जोशी रिकॉर्ड 18वीं बार राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए. वहीं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप सिंह उदावत निर्वाचित हुए. देर रात तक मुख्य पदों की गिनती के दौरान हाइकोर्ट के नए और पुराने परिसर में वकीलों का भारी जमावड़ा रहा. अध्यक्ष पद से पहले अन्य पद और कार्यसमिति सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम जारी होते रहे. रात करीब दो बजे अध्यक्ष पद के परिणाम जारी हुए. इसके बाद समर्थकों ने जमकर नारेबाजी और आतिशबाजी की.

मुख्य चुनाव अधिकारी हेमंत श्रीमाली ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन में कुल 3906 में से 3234 मतदाताओं ने वोट डाले. रणजीत जोशी ने 18वीं बार जीत दर्ज की. उन्होंने सुरेंद्र सिंह गागुड़ा को 158 मत से हराया. जोशी को 1527, गागुड़ा को 1369 और धनराज वैष्णव को 324 मत मिले जबकि 14 वोट खारिज हुए. इससे पहले जोशी लगातार 17 बार एडवोकेट एसोसिएशन अध्यक्ष बने. दो साल पहले बार काउंसिल के नियम बदलने पर दो बार अध्यक्ष बनने के बाद एक साल का अंतराल अनिवार्य करने पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा. इस बार फिर मैदान में उतरे और जीते.

विजेताओं ने बताई अपनी प्राथमिकताएं (ETV Bharat Jodhpur)

चुनाव अधिकारी मोतीसिंह राजपुरोहित ने बताया कि लॉयर्स एसोसिएशन में दिलीप सिंह उदावत अध्यक्ष जीते. दिलीप सिंह उदावत को 552, दिग्विजय सिंह जसोल को 477, मनीष व्यास को 441 और विनोद चौधरी को 327 मत मिले. उदावत 75 मत से जीते. अध्यक्ष सहित छह पदों के लिए 2141 अधिवक्ता मतदाताओं में से 1813 ने मतदान किया. कार्यकारिणी के छह पदों के लिए कुल 10 उम्मीदवार थे। इनमें सर्वाधिक मत लाने वाले 6 प्रत्याशियों को विजेता घोषित किया गया. नंदीपना गहलोत को 1022 वोट, कृष्णकांत व्यास को 1011 वोट, अनुपम गोपाल व्यास 990 वोट, आंकाक्षा चौधरी को 985 वोट, अक्षया शुक्ला को 918 और वीरम सिंह को 863 वोट मिले.

Winners surrounded by supportive advocates
समर्थक अधिवक्ताओं से घिरे विजेता (ETV Bharat Jodhpur)

लॉयर्स एसोसिएशन के परिणाम

  • उपाध्यक्ष: शीतल कुम्मट को 1067 (विजयी) और रविन्द्रसिंह चंपावत को 667 मत मिले
  • महासचिव: अरुण कुमार को 963 (विजयी), नवनीत सिंह विर्स को 463 व कैलाश जांगिड़ को 342 वोट मिले
  • सह सचिवः मिलाप चौपड़ा 921 (विजयी), केशव भाटी 737 और अशोक गोदारा 112 वोट
  • कोषाध्यक्षः रघुवीरसिंह भाटी 795 (विजयी), रविन्द्र पुरोहित 523 और दुर्गेश खत्री 416 वोट
  • पुस्तकालय सचिव: कोमल आर. वर्मा 703 (विजयी), शैलेन्द्र कुमार 635 व विकास के विश्नोई 420 वोट

एडवोकेट एसोसिएशन के परिणाम

  • उपाध्यक्षः बुद्धाराम चौधरी 767 (विजयी), मांगीलाल 743, गजेन्द्र सिंह 439, मनोज सिंह 316, पुखराज 274, कृपाराम 251 और शैतानराम 229 मत
  • महासचिवः विजय चौधरी 1131 (विजयी), कल्याणसिंह विश्नोई 916, विक्रम सिंह 656, अनिल सुराणा 352 व मंडल दत्त 143 मत
  • सहसचिवः तक्षेंद्र शर्मा 771 (विजयी), डीआर चौधरी 599, नीतू गुड़िया 584, संदीप सिंह 435, भारतेन्दु 364, पुखराज 202, शीतल शर्मा 173 वोट
  • कोषाध्यक्षः विजय शर्मा 866 (विजयी),हरिचरण प्रजापत 483, एमएल गोदारा 472 राम निवास 414, गोपालसिंह 342, सोनिका 306 मत
  • पुस्तकालय सचिवः शिवानी वैष्णव 1107 (विजयी), शारदा विश्नोई 933, कीर्ति सोनी 803 और अरावना खानम 351 वोट

