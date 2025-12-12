ETV Bharat / state

जोधपुर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जोशी 18वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित, लॉयर्स संघ के अध्यक्ष चुने गए उदावत

जोधपुर: जोधपुर के अधिवक्ता संघों के चुनाव के परिणाम गुरुवार आधी रात बाद जारी हुए. इसमें रणजीत जोशी रिकॉर्ड 18वीं बार राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए. वहीं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप सिंह उदावत निर्वाचित हुए. देर रात तक मुख्य पदों की गिनती के दौरान हाइकोर्ट के नए और पुराने परिसर में वकीलों का भारी जमावड़ा रहा. अध्यक्ष पद से पहले अन्य पद और कार्यसमिति सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम जारी होते रहे. रात करीब दो बजे अध्यक्ष पद के परिणाम जारी हुए. इसके बाद समर्थकों ने जमकर नारेबाजी और आतिशबाजी की.

मुख्य चुनाव अधिकारी हेमंत श्रीमाली ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन में कुल 3906 में से 3234 मतदाताओं ने वोट डाले. रणजीत जोशी ने 18वीं बार जीत दर्ज की. उन्होंने सुरेंद्र सिंह गागुड़ा को 158 मत से हराया. जोशी को 1527, गागुड़ा को 1369 और धनराज वैष्णव को 324 मत मिले जबकि 14 वोट खारिज हुए. इससे पहले जोशी लगातार 17 बार एडवोकेट एसोसिएशन अध्यक्ष बने. दो साल पहले बार काउंसिल के नियम बदलने पर दो बार अध्यक्ष बनने के बाद एक साल का अंतराल अनिवार्य करने पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा. इस बार फिर मैदान में उतरे और जीते.

विजेताओं ने बताई अपनी प्राथमिकताएं (ETV Bharat Jodhpur)

