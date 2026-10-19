रणजी ट्रॉफी: सचिन और करण दोहरे शतक से चूके, रेलवे के खिलाफ राजस्थान मजबूत
रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के सचिन यादव और करण लाम्बा 194-194 रन बनाकर दोहरे शतक से चूके. राजस्थान की पहली पारी 497 रनों पर सिमटी.
Published : October 19, 2026 at 9:09 PM IST
जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में राजस्थान और रेलवे के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन राजस्थान के सलामी बल्लेबाज सचिन यादव और करण लाम्बा दोहरे शतक से चूक गए. दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 194-194 रन बनाए, लेकिन वे अपने-अपने दोहरे शतक से महज छह रन दूर रह गए. दोनों की बेहतरीन पारियों की बदौलत राजस्थान ने पहली पारी में 497 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.
सचिन यादव ने 358 गेंदों का सामना करते हुए 22 चौकों और चार छक्कों की मदद से 194 रन बनाए. वहीं, करण लाम्बा ने 284 गेंदों में 19 चौकों और दो छक्कों के साथ 194 रन की पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों ने लंबी पारियां खेलकर राजस्थान को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. रेलवे की ओर से कुणाल यादव, आदर्श सिंह और राज चौधरी ने तीन-तीन विकेट हासिल किए. राजस्थान की पहली पारी के जवाब में रेलवे ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट के नुकसान पर 46 रन बना लिए थे. राजस्थान की ओर से मोहित छांगरा ने एक विकेट लिया. रेलवे अभी भी राजस्थान के पहली पारी के स्कोर से 451 रन पीछे है.
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पहले दिन गिरे 14 विकेट, बंगाल के चार खिलाड़ी आउट: जयपुर के जयपुरिया ग्राउंड पर सोमवार से राजस्थान और बंगाल के बीच अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी मुकाबला शुरू हुआ. मैच के पहले दिन दोनों टीमों की पहली पारियों में कुल 14 विकेट गिरे. राजस्थान की टीम पहली पारी में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. टीम की ओर से अंकित कुमार ने 56 और हिमांशु नेहरा ने 50 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं.
बंगाल की ओर से सुखमीत सिंह ने 51 रन देकर पांच विकेट हासिल किए. इसके अलावा इरफान आफताब ने तीन और युधाजित गुहा ने दो विकेट लिए. जवाब में बंगाल ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में चार विकेट खोकर 49 रन बना लिए थे. राजस्थान की ओर से दीपेंद्र सिंह ने 36 रन देकर तीन विकेट चटकाए, जबकि राहुल चौधरी को एक विकेट मिला. बंगाल की टीम अभी राजस्थान के स्कोर से 103 रन पीछे है और उसके छह विकेट शेष हैं.
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