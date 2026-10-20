रणजी ट्रॉफी: राजस्थान मजबूत स्थिति में, रेलवे को फॉलोऑन बचाने के लिए 43 रन की दरकार
राजस्थान की ओर से अजय सिंह कुकना ने 88 रन देकर दो विकेट लिए.
Published : October 20, 2026 at 8:54 PM IST
जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में खेले जा रहे राजस्थान और रेलवे के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबले के तीसरे दिन राजस्थान ने मजबूत स्थिति बना ली है. राजस्थान के पहली पारी में 497 रन के जवाब में रेलवे ने दिन का खेल समाप्त होने तक छह विकेट पर 305 रन बना लिए. रेलवे की टीम अभी भी राजस्थान से 192 रन पीछे है और उसे फॉलोऑन से बचने के लिए 43 रन की जरूरत है.
मैच का अंतिम दिन बुधवार को खेला जाएगा. रेलवे की ओर से भार्गव मेराई ने 73, ईशान गोयल ने 64 और रवि सिंह ने 53 रन की पारियां खेलीं. राजस्थान की ओर से अजय सिंह कुकना ने 88 रन देकर दो विकेट लिए. आकाश सिंह, डेनिश भाभू, चेतन शर्मा और मोहित छांगरा ने एक-एक विकेट हासिल किया. अंतिम दिन राजस्थान की कोशिश रेलवे को जल्द समेटकर मैच में अपनी स्थिति और मजबूत करने की होगी.
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अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी: बंगाल के आठ विकेट पर 308 रन : जयपुरिया ग्राउंड पर राजस्थान और बंगाल के बीच खेले जा रहे अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन बंगाल ने राजस्थान के पहली पारी के 152 रन के जवाब में आठ विकेट पर 308 रन बना लिए. इस तरह बंगाल ने पहली पारी के आधार पर 156 रन की बढ़त हासिल कर ली है. बंगाल की ओर से सुमित नाग ने नाबाद 100 रन की शतकीय पारी खेली. शशांक सिंह ने 89 और जीत ठाकुर ने 50 रन का योगदान दिया. राजस्थान की ओर से हिमांशु नेहरा ने 53 रन देकर दो विकेट लिए, जबकि अंकित कुमार और आयुष अमेरिया को एक-एक सफलता मिली.
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अंडर-23 महिला टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी : अंडर-23 महिला टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी में टीम डी ने पहले मुकाबले में टीम सी को 32 रन से हराया. टीम डी ने 20 ओवर में चार विकेट पर 152 रन बनाए. काव्या विश्नोई ने 60 और प्रियांशी जैन ने 52 रन की पारियां खेलीं. जवाब में टीम सी की टीम 20 ओवर में छह विकेट पर 120 रन ही बना सकी. टीम की ओर से औली श्रीमाली ने 23 रन बनाए. टीम डी की ओर से मनीषा चौधरी ने तीन विकेट और प्रिया सामोता ने दो विकेट हासिल किए.
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एक अन्य मुकाबले में टीम बी ने टीम ए को हराया. 13 ओवर के मैच में टीम ए ने पांच विकेट पर 51 रन बनाए. अक्षिता शारदा ने 17 और प्रियांशी चौधरी ने 16 रन बनाए. टीम बी की ओर से अनुष्का शर्मा, लावण्या शर्मा, सुमन तंवर और हृतिका ने एक-एक विकेट लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम बी ने एक विकेट पर 55 रन बनाकर जीत दर्ज की. टीम की ओर से अंशु सैनी ने नाबाद 23 और शिवानी चौधरी ने 21 रन बनाए.
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