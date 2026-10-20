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रणजी ट्रॉफी: राजस्थान मजबूत स्थिति में, रेलवे को फॉलोऑन बचाने के लिए 43 रन की दरकार

राजस्थान बनाम रेलवे मैच का दृश्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में खेले जा रहे राजस्थान और रेलवे के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबले के तीसरे दिन राजस्थान ने मजबूत स्थिति बना ली है. राजस्थान के पहली पारी में 497 रन के जवाब में रेलवे ने दिन का खेल समाप्त होने तक छह विकेट पर 305 रन बना लिए. रेलवे की टीम अभी भी राजस्थान से 192 रन पीछे है और उसे फॉलोऑन से बचने के लिए 43 रन की जरूरत है.