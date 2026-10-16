राजस्थान-रेलवे रणजी मुकाबला 18 अक्टूबर को, जयपुर पहुंची रेलवे टीम...दोनों टीमों ने नेट्स पर बहाया पसीना
राजस्थान ने पहला मुकाबला तमिलनाडु से ड्रॉ खेला और पहली पारी में बनाई बढ़त. दूसरे मैच में अलग होगा राजस्थान टीम का कप्तान.
Published : October 16, 2026 at 3:39 PM IST
जयपुर: जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान और रेलवे के बीच अगला रणजी मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला 18 अक्टूबर से होगा. रेलवे की टीम जयपुर पहुंची और आज आरसीए एकेडमी पर नेट्स प्रैक्टिस की. वही राजस्थान टीम ने भी अभ्यास किया.
इससे पहले जयपुर में राजस्थान और तमिलनाडु के बीच खेला मुकाबला ड्रॉ रहा था. पहली पारी की बढ़त के आधार पर राजस्थान ने मैच अपने नाम किया एवं उसे 3 अंक मिले थे. पिछले मुकाबले में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने पर राजस्थान के अजय कूकना को मैन ऑफ दी मैच दिया गया था. कूकना ने पहली पारी में 5 विकेट लेकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था. अजय ने दूसरी पारी में 32 रन की उपयोगी पारी भी खेली. इसके अलावा उप कप्तान महिपाल लोमरोर ने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया था. पहली पारी में लोमरोर ने 66 रन और दूसरी पारी में 84 रन बनाए.
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टीम से जुड़े हेड कोच अंशु जैन: दूसरे मुकाबले के लिए राजस्थान की टीम से उनके हेड कोच अंशु जैन टीम के साथ जुड़ गए है. पारिवारिक कारणों के चलते पहले मुकाबले में अंशु टीम से नहीं जुड़ पाए थे. हालांकि इस बार राजस्थान की कप्तानी मानव सुथार के पास नहीं होगी. मानव का न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंडिया ए टीम में चयन हुआ है. ऐसे में रेलवे के खिलाफ राजस्थान की कप्तानी उप कप्तान महिपाल लोमरोर को दी जा सकती है.
हिमाचल-राजस्थान मैच ड्रा समाप्त: उधर, हिमाचल के अम्तर में खेले जा रहे राजस्थान-हिमाचल अंडर 23 मैच आज अंतिम दिन ड्रॉ हो गया. राजस्थान के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान को पहली पारी में बड़ी बढ़त दिलाते हुए हिमाचल को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया और राजस्थान के हिमांशु नेहरा ने 5 विकेट लिए.
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