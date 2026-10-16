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राजस्थान-रेलवे रणजी मुकाबला 18 अक्टूबर को, जयपुर पहुंची रेलवे टीम...दोनों टीमों ने नेट्स पर बहाया पसीना

एसएमएस स्टेडियम की आरसीए एकेडमी में नेट प्रैक्टिस करते खिलाड़ी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान और रेलवे के बीच अगला रणजी मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला 18 अक्टूबर से होगा. रेलवे की टीम जयपुर पहुंची और आज आरसीए एकेडमी पर नेट्स प्रैक्टिस की. वही राजस्थान टीम ने भी अभ्यास किया.