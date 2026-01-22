ETV Bharat / state

लखनऊ में रणजी ट्रॉफी; झारखंड ने पहले दिन बनाए 279 रन, शरनदीप ने लगाया शतक, बेदम रहे यूपी के गेंदबाज

लखनऊ : रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट राउंड में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम झारखंड के सामने फिसड्डी नजर आई. अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के पहले दिन के मुकाबले में उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों को बेदम करते हुए झारखंड ने दिन के खेल की समाप्ति तक एक विकेट के नुकसान पर 279 रन बनाए.

झारखंड की ओर से शरनदीप ने 128 रन का शानदार शतक लगाया. शिखर मोहन और आर्यमन सेन ने भी अर्धशतक लगाए. झारखंड का एकमात्र विकेट आर्यमन सेन के तौर पर गिरा. उत्तर प्रदेश की ओर से स्पिन गेंदबाज विप्रज निगम ने एक विकेट लिया.

विकेट के लिए तरसती रही यूपी टीम : एलीट ग्रुप ए के इस मुकाबले में टॉस जीतकर झारखंड को पहले बल्लेबाजी करवाना यूपी के लिए सबसे भारी गलती साबित हो सकती है. एक बार फिर मेजबान गेंदबाज घरेलू विकेट का फायदा न उठा सके. वे दिन भर विकेट के लिए तरसते रहे और झारखंड पहले दिन अपनी पहली पारी में 279 रन बनाकर मजबूत स्थिति में पहुंच गई है.

यूपी ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी : मेजबान टीम के कप्तान आर्यन जुयाल और कोच अरविंद कपूर इकाना के विकेट का मिजाज पढ़ने में विफल रहे और सिक्का अपने पक्ष में गिरने के बावजूद आसान विकेट पर झारखंड को पहले बल्लेबाजी का तोहफा दे बैठे. विकेट पर हल्की घास नजर रही थी. शायद इसीलिए टीम मैनेजमेंट पहले ही तय कर चुका था कि यदि टॉस जीतते हैं, तो पहले गेंदबाजी करना बेहतर होगा. यही उनसे बड़ी गलती हो गई.