लखनऊ में रणजी ट्रॉफी; झारखंड ने पहले दिन बनाए 279 रन, शरनदीप ने लगाया शतक, बेदम रहे यूपी के गेंदबाज
यूपी की टीम दिन भर विकेट के लिए तरसते रही. पहली पारी में झारखंड 279 रन बनाकर मजबूत स्थिति में पहुंच गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 8:49 PM IST
लखनऊ : रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट राउंड में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम झारखंड के सामने फिसड्डी नजर आई. अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के पहले दिन के मुकाबले में उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों को बेदम करते हुए झारखंड ने दिन के खेल की समाप्ति तक एक विकेट के नुकसान पर 279 रन बनाए.
झारखंड की ओर से शरनदीप ने 128 रन का शानदार शतक लगाया. शिखर मोहन और आर्यमन सेन ने भी अर्धशतक लगाए. झारखंड का एकमात्र विकेट आर्यमन सेन के तौर पर गिरा. उत्तर प्रदेश की ओर से स्पिन गेंदबाज विप्रज निगम ने एक विकेट लिया.
विकेट के लिए तरसती रही यूपी टीम : एलीट ग्रुप ए के इस मुकाबले में टॉस जीतकर झारखंड को पहले बल्लेबाजी करवाना यूपी के लिए सबसे भारी गलती साबित हो सकती है. एक बार फिर मेजबान गेंदबाज घरेलू विकेट का फायदा न उठा सके. वे दिन भर विकेट के लिए तरसते रहे और झारखंड पहले दिन अपनी पहली पारी में 279 रन बनाकर मजबूत स्थिति में पहुंच गई है.
यूपी ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी : मेजबान टीम के कप्तान आर्यन जुयाल और कोच अरविंद कपूर इकाना के विकेट का मिजाज पढ़ने में विफल रहे और सिक्का अपने पक्ष में गिरने के बावजूद आसान विकेट पर झारखंड को पहले बल्लेबाजी का तोहफा दे बैठे. विकेट पर हल्की घास नजर रही थी. शायद इसीलिए टीम मैनेजमेंट पहले ही तय कर चुका था कि यदि टॉस जीतते हैं, तो पहले गेंदबाजी करना बेहतर होगा. यही उनसे बड़ी गलती हो गई.
शरनदीप सिंह ने की दो शतकीय साझेदारियां : शरनदीप सिंह ने यूपी के गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए न सिर्फ अपना शतक पूरा किया, बल्कि सलामी विकेट पर शिखर मोहन (78) के साथ 147 और आर्यमन सेन के साथ 132 रनों की साझेदारी कर यूपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं. यूपी को विप्रज निगम ने जब शिखर मोहन के रूप में पहली सफलता दिलवाई तब तक बोर्ड पर 147 रन लग चुके थे. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक शरनदीप सिंह 269 गेंदों का सामना करके 15 चौकों की मदद से 128 रन बनाकर नाबाद थे. दूसरे छोर पर आर्यमन सेन 64 रन बनाकर उनका जमकर साथ निभा रहे थे.
प्रशांतवीर को लगी चोट : यूपी को एक झटका प्रशांतवीर के रूप में भी लगा, जब वह शरनदीप के एक शॉट को रोकने के प्रयास में लंच से ठीक पहले अपने दाहिने कंधे में चोट खाकर मैदान से बाहर चले गए. वे अब शेष मैच में खेलेंगे या नहीं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. यदि वे नहीं लौटते हैं तो यूपी को न सिर्फ एक गेंदबाज के रूप में उनकी कमी खलेगी, बल्कि लोअर ऑर्डर में एक बल्लेबाज भी कम हो जाएगा.
