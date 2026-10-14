रणजी ट्रॉफी 2026 : राजस्थान-तमिलनाडु मुकाबला ड्रॉ, पहली पारी में बढ़त के आधार पर राजस्थान को 3 अंक

रणजी ट्रॉफी 2026 : राजस्थान-तमिलनाडु मुकाबला ड्रॉ, पहली पारी में बढ़त के आधार पर राजस्थान को 3 अंक
राजस्थान ने पहली पारी में 363 रन बनाए थे, जबकि तमिलनाडु की टीम 274 रन ही बना सकी.
Published : October 14, 2026 at 4:37 PM IST
जयपुर: राजस्थान और तमिलनाडु के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया रणजी ट्रॉफी मुकाबला बुधवार को ड्रॉ पर समाप्त हुआ. हालांकि, पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर राजस्थान ने मैच अपने नाम कर लिया और राजस्थान को 3 अंक मिले. राजस्थान ने पहली पारी में 363 रन बनाए थे, जबकि तमिलनाडु की टीम 274 रन ही बना सकी. इस तरह राजस्थान को पहली पारी में 89 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिली.
वहीं, राजस्थान ने अपनी दूसरी पारी में 70.1 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. पहली पारी में पिछड़ने के बाद तमिलनाडु ने दूसरी पारी में बेहतर शुरुआत की और बिना कोई विकेट गंवाए 23 ओवर में 73 रन बना लिए और इसके बाद दोनों कप्तानों की सहमति से मैच को ड्रॉ कर दिया. चार दिन तक चले इस मुकाबले में राजस्थान ने पहली पारी की बढ़त के दम पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की.
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अजय कूकना मैन ऑफ दी मैच : बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने पर राजस्थान के अजय कूकना को मैन ऑफ दी मैच दिया गया. कूकना ने पहली पारी में 5 विकेट लेकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था. वहीं, बल्लेबाजी में दूसरी पारी में 32 की उपयोगी पारी राजस्थान के लिए खेली इसके अलावा महिपाल लोमरोर ने दोनों पारियों में अर्ध शतक लगाया. पहली पारी में लोमरोर ने 66 रन और दूसरी पारी में 84 रनों की पारी खेली.
रेलवे से अगला मुकाबला : वहीं, अब राजस्थान का अगला मुकाबला रेलवे से होगा. यह मुकाबला जयपुर के सवाईमान सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. 18 अक्टूबर को मुकाबला खेला जाएगा. हांलाकि, राजस्थान के कप्तान मानव सुथार अब टीम का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसे में कप्तानी उपकप्तान महिपाल लोमरोर को दी जा सकती है.