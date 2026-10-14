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रणजी ट्रॉफी 2026 : राजस्थान-तमिलनाडु मुकाबला ड्रॉ, पहली पारी में बढ़त के आधार पर राजस्थान को 3 अंक

अर्धशतक के बाद महिपाल लोमरोर और मैन ऑफ दी मैच ट्रॉफी लेते अजय कूकना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान और तमिलनाडु के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया रणजी ट्रॉफी मुकाबला बुधवार को ड्रॉ पर समाप्त हुआ. हालांकि, पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर राजस्थान ने मैच अपने नाम कर लिया और राजस्थान को 3 अंक मिले. राजस्थान ने पहली पारी में 363 रन बनाए थे, जबकि तमिलनाडु की टीम 274 रन ही बना सकी. इस तरह राजस्थान को पहली पारी में 89 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिली.

वहीं, राजस्थान ने अपनी दूसरी पारी में 70.1 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. पहली पारी में पिछड़ने के बाद तमिलनाडु ने दूसरी पारी में बेहतर शुरुआत की और बिना कोई विकेट गंवाए 23 ओवर में 73 रन बना लिए और इसके बाद दोनों कप्तानों की सहमति से मैच को ड्रॉ कर दिया. चार दिन तक चले इस मुकाबले में राजस्थान ने पहली पारी की बढ़त के दम पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की.