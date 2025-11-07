ETV Bharat / state

रणजी ट्राॅफी 2025; ग्रीनपार्क स्टेडियम में यूपी का मुकाबला कल नागालैंड से, मैच से पहले खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना

ग्रीनपार्क स्टेडियम में ओडिशा और आंध्रप्रदेश के साथ खेले गए दोनों मैच हुए थे ड्राॅ.

खिलाड़ियों ने मैदान में बहाया पसीना
खिलाड़ियों ने मैदान में बहाया पसीना (Photo credit: ETV Bharat)
कानपुर : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से हो रहे रणजी ट्राफी टूर्नामेंट के दौरान अब आठ नवंबर से यूपी और नागालैंड की टीम के बीच मैच खेला जाएगा. तीन मैचों के बाद अब यूपी की टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इससे पहले ग्रीनपार्क स्टेडियम में ओडिशा और आंध्रप्रदेश के साथ खेले गए दोनों मैच ड्राॅ हुए थे.

वहीं, वडोदरा के साथ होने वाला तीसरा मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था. इससे उप्र की टीम तीन मैचों में सात अंकों के साथ एलीट ग्रुप ए में पांचवें स्थान पर है. उससे आगे झारखंड, विदर्भ, आंध्रप्रदेश व वडोदरा की टीमें हैं. नागालैंड की टीम तीन मैचों में महज एक अंक जुटाकर आठवें पायदान पर है. आठ नवंबर से होने वाले मुकाबले को लेकर यूपी टीम के खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.

नेट प्रैक्टिस कर दोनों टीम के खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना : ग्रीनपार्क स्टेडियम में पिछले दो दिनों से लगातार यूपी व नागालैंड टीम के खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस कर पसीना बहा रहे हैं. सुबह और शाम के समय खिलाड़ियों को जहां हल्की सर्दी के बीच प्रैक्टिस करनी होती है, वहीं दोपहर में धूप में वह अभ्यास कर रहे हैं. यूपी टीम के खिलाड़ियों ने ओडिशा और आंध्रप्रदेश के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया था. यूपी टीम के मुख्य कोच अरविंद कपूर ने कहा कि भले ही नागालैंड टीम अंकों में कमजोर है, लेकिन मैदान पर यूपी टीम के खिलाड़ी उसे कमजोर नहीं मान रहे हैं.


यूपी टीम से इन खिलाड़ियों का खेल देखने को मिलेगा : ग्रीनपार्क स्टेडियम में आठ नवंबर से होने वाले यूपी व नागालैंड टीम के बीच मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों व फैंस को यूपी टीम से करन शर्मा, आर्यन, माधव कौशिक, अभिषेक स्वामी, प्रियम गर्ग व आराध्या यादव की जहां बैटिंग देखने को मिल सकती हैं, वहीं, गेंदबाजी में शिवम, मावी, आकिब खान, कुनाल त्यागी, सिद्धार्थ यादव अपना खेल दिखाएंगे.

यह भी पढ़ें : ग्रीनपार्क में यूपी और आंध्र प्रदेश के बीच रणजी मुकाबला 15 अक्तूबर से, सीनियर प्लेयर्स आज से करेंगे अभ्यास

