रणजी ट्राॅफी 2025; ग्रीनपार्क स्टेडियम में यूपी का मुकाबला कल नागालैंड से, मैच से पहले खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना

कानपुर : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से हो रहे रणजी ट्राफी टूर्नामेंट के दौरान अब आठ नवंबर से यूपी और नागालैंड की टीम के बीच मैच खेला जाएगा. तीन मैचों के बाद अब यूपी की टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इससे पहले ग्रीनपार्क स्टेडियम में ओडिशा और आंध्रप्रदेश के साथ खेले गए दोनों मैच ड्राॅ हुए थे.

वहीं, वडोदरा के साथ होने वाला तीसरा मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था. इससे उप्र की टीम तीन मैचों में सात अंकों के साथ एलीट ग्रुप ए में पांचवें स्थान पर है. उससे आगे झारखंड, विदर्भ, आंध्रप्रदेश व वडोदरा की टीमें हैं. नागालैंड की टीम तीन मैचों में महज एक अंक जुटाकर आठवें पायदान पर है. आठ नवंबर से होने वाले मुकाबले को लेकर यूपी टीम के खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.

नेट प्रैक्टिस कर दोनों टीम के खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना : ग्रीनपार्क स्टेडियम में पिछले दो दिनों से लगातार यूपी व नागालैंड टीम के खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस कर पसीना बहा रहे हैं. सुबह और शाम के समय खिलाड़ियों को जहां हल्की सर्दी के बीच प्रैक्टिस करनी होती है, वहीं दोपहर में धूप में वह अभ्यास कर रहे हैं. यूपी टीम के खिलाड़ियों ने ओडिशा और आंध्रप्रदेश के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया था. यूपी टीम के मुख्य कोच अरविंद कपूर ने कहा कि भले ही नागालैंड टीम अंकों में कमजोर है, लेकिन मैदान पर यूपी टीम के खिलाड़ी उसे कमजोर नहीं मान रहे हैं.