यूपी VS ओडिशा रणजी मैच LIVE: Odisha ने 15 ओवरों में 2 विकेट खोकर बनाए 36 रन

यूपी की टीम में इस मैच में रिंकू सिंह नहीं खेल रहे, ओडिशा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया.

ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर
ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर (Photo Credit: AFP PHOTO)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 12:30 PM IST

3 Min Read
कानपुर: यूपी के कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में शनिवार को ओडिशा और उत्तर प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच खेला जा रहा है. ओडिशा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. टॉस जीतकर ओडिशा के कप्तान शुभरोसेन सेनापति ने कहा, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना फायदेमंद साबित हो सकता है. वहीं यूपी टीम के कप्तान करन शर्मा ने कहा कि उनका फोकस होगा कि जल्द से जल्द ओडिशा टीम के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजे. बता दें कि इस मैच में रिंकू सिंह नहीं खेल रहे है क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वनडे सीरीज में खेल रहे है.


जानकारी के अनुसार, फिलहाल ओडिशा की टीम ने 15 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 36 बना लिए है. स्वास्तिक समल 4 रन और आशीर्वाद स्वैन 4 रन बनाकर खेल रहे है. इससे पहले सुभ्रांशु सेनापति 3 रन और संदीप पटनायक 22 रन देकर आउट हुए.


यूपी की प्लेइंग 11: करन शर्मा (कप्तान), आर्यन जुयाल, महादेव कौशिक, अभिषेक गोस्वामी, आराध्य यादव, प्रियम गर्ग, प्रशांत वीर, विप्रराज निगम, शिवम शर्मा, शिवम मावी, कुनाल त्यागी.


ओडिशा की प्लेइंग 11: शुभरांशु सेनापति (कप्तान), स्वास्तिक समल, आशीर्वाद स्वैन, संदीप, गोविंदा पोद्दार, राजेश धूपर, संबित सौरव, राजेश मोहंती, सुनील कुमार, बादल विस्वाल, सुमित शर्मा.


पिछला रणजी मैच ड्रा हुआ था: बता दें कि कानपुर के ग्रीनपार्क में ही 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच खेला गया था. जो मैच ड्रा हो गया था. इस मैच में यूपी की तरफ से स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा था. मैच के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के तरफ से टीम इंडिया के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने नाबाद 165 रन की पारी खेली थी. रिंकू सिंह के 165 रन के दम पर उत्तर प्रदेश टीम की टीम ने आंध्र प्रदेश की टीम पर पहली पारी में एक रन की बढ़त ली थी और वह मुकाबला ड्रॉ हो गया था. मैच में आंध्र प्रदेश ने पहली पारी में 470 रन बनाए थे. जवाब में उत्तर प्रदेश ने 169 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 471 बनाकर पारी को घोषित किया था. इसके बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी सहमति से मुकाबला को ड्रॉ पर छोड़ दिया था. उत्तर प्रदेश की टीम के खाते में तीन अंक आए थे. वही आंध्र प्रदेश को एक मिला था.

