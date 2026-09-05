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धनबाद के चर्चित रंजय सिंह हत्याकांड में फैसला टला, अगली तारीख होगी तय

धनबाद के मेयर संजीव सिंह के करीबी माने जाने वाले रंजय सिंह हत्याकांड में फैसला आज टल गया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

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मृतक रंजय सिंह की तस्वीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 3:12 PM IST

3 Min Read
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धनबाद: कोयलांचल के बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड में शनिवार को फैसला नहीं आ सका. धनबाद के एमपी-एमएलए दुर्गेश चंद्र अवस्थी विशेष न्यायालय में मामले को लेकर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से फैसला टल गया. अब अदालत की ओर से अगली तारीख निर्धारित की जाएगी.

मेयर संजीव सिंह के बेहद करीबी थे रंजय

रंजय सिंह मेयर संजीव सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे. करीब नौ साल पुराने इस हत्याकांड में 23 गवाहों की गवाही और अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसले का इंतजार किया जा रहा था. रंजय सिंह की पत्नी रूमी देवी के वकील मोहम्मद जावेद ने बताया कि शनिवार को रंजय हत्याकांड में फैसला आना था. लेकिन तकनीकी कारणों से फैसला टल गया है. अब आगे की तिथि निर्धारित होगी.

कैसे हुई रंजय सिंह की हत्या

रंजय सिंह की हत्या 29 जनवरी 2017 को सरायढेला थाना क्षेत्र के चाणक्य नगर मोड़ के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के समय वह अपने सहयोगी राजा यादव के साथ बाइक से जा रहे थे. हमले में राजा यादव बच निकले और बाद में पुलिस जांच में इस मामले के प्रमुख चश्मदीद गवाह बने.

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने नंदकुमार सिंह उर्फ मामा को मुख्य आरोपी बनाया था. जबकि हर्ष सिंह पर हत्या की साजिश रचने और शूटरों को सहयोग देने का आरोप लगाया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से ट्रायल के दौरान कुल 23 गवाहों को अदालत में पेश किया गया. रंजय सिंह को मेयर संजीव सिंह का बेहद करीबी बताया जाता था.

9 साल से अटका है मामला

जांच के दौरान यह बात भी सामने आई थी कि संजीव सिंह के काफिले को रास्ता देने को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ा था. घटना के समय रंजय सिंह अपने सहयोगी राजा यादव के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी उन पर गोली चलाई गई. हत्या के बाद यह मामला धनबाद के सबसे चर्चित हत्याकांडों में शामिल हो गया. बाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के बाद धनबाद में वर्चस्व और पुरानी रंजिश से जुड़े घटनाक्रम को लेकर यह मामला और सुर्खियों में आया.

करीब नौ साल से चल रहे इस मामले में अब ट्रायल पूरा हो चुका है. 23 गवाहों की गवाही और अंतिम बहस के बाद शनिवार को फैसले की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी कारणों से अदालत फैसला नहीं सुना सकी. अब अगली तिथि तय होने के बाद ही आरोपियों के भाग्य का फैसला होगा.

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