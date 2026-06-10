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अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रंजन चौधरी की क्यों नहीं सुन रहा प्रशासन?

क्या है विवाद? : रंजन चौधरी का आरोप है कि SH-54 के मिसिंग लिंक निर्माण के लिए पहले भूमि मापी और सर्वेक्षण किया गया था. उसी सर्वे के आधार पर सड़क का मार्ग तय माना जा रहा था, लेकिन बाद में कुछ प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नया नक्शा तैयार कर दिया गया, जिसमें खाली पड़ी भूमि को छोड़कर सड़क को आबादी वाले क्षेत्र और पक्के मकानों की ओर मोड़ दिया गया. इस बदलाव से 15 परिवारों के घर और एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय प्रभावित हो रहे हैं.

शिवहर : बिहार के शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड अंतर्गत बेलवा गांव में SH-54 मिसिंग लिंक सड़क निर्माण परियोजना के अलाइनमेंट में कथित मनमाने बदलाव का मामला अब आंदोलन की शक्ल ले चुका है. समाजसेवी रंजन चौधरी सोमवार से बेलवा घाट स्थित हनुमान मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. उनके समर्थन में दर्जनों ग्रामीण भी धरना स्थल पर डटे हुए हैं.

शिकायतें अनसुनी, फिर पुलिस बल का प्रयोग : रंजन चौधरी ने बताया कि इस मामले में कई बार स्थानीय अधिकारियों और संबंधित विभागों को लिखित शिकायतें दी गईं. निर्माण विभाग के अभियंता गजराज सिंह और मिथुन जय सिंह ने मौके पर जांच भी की और कहा कि अमीन की गलती है, सुधार होगा — लेकिन कुछ नहीं बदला. वर्ष 2024 में पिपराही प्रशासन द्वारा पुलिस बल का प्रयोग भी किया गया, जो ग्रामीणों के प्रतिरोध के सामने नाकाम रहा. अब भू-अर्जन कार्यालय का कैंप लगाकर ग्रामीणों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.

'गांधी के रास्ते पर चलेंगे' : भूख हड़ताल की वजह बताते हुए रंजन चौधरी ने कहा — "तानाशाही देखकर गांधीजी के रास्ते और सत्याग्रह का विचार आया. यह लोकतांत्रिक देश है, न्याय मिलेगा ही. लेकिन नहीं सुना गया तो फिर अंग्रेजों वाला हल किया जाएगा." उन्होंने अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि हर दफ्तर में जाने पर अधिकारी सम्मान से बात तक नहीं करते. "मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भूख हड़ताल से नहीं उठेंगे." उन्होंने यह भी कहा कि अब तक कोई नेता, जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी पानी पूछने तक नहीं आया.

'घर छोड़ना मुमकिन नहीं' : धरना स्थल पर मौजूद राजकिशोर राय ने कहा कि ग्रामीण विकास के विरोधी नहीं हैं — निजी जमीन देने को भी तैयार हैं — लेकिन घर तोड़ना स्वीकार नहीं. उन्होंने कहा, ''तिनका-तिनका जोड़कर बनाया है घर, इसे कैसे छोड़ें? जो मकान सर्वे से पहले के हैं, उन्हें भी 'आगे बना है' बताया जा रहा है. हम बड़ी दुविधा में हैं.'' ग्रामीणों की मांग है कि सड़क का मूल सर्वेक्षण-आधारित अलाइनमेंट बहाल किया जाए और मनमाने बदलाव की उच्चस्तरीय जांच हो.

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