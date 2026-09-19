जशपुर की पहचान रानीसती तालाब का होगा जीर्णोद्धार, छठ पूजा के बाद सौंदर्यीकरण का काम होगा शुरु
जशपुर के रानीसती तालाब का करोड़ों की लागत से छठ पूजा के बाद जीर्णोद्धार किया जाएगा.तरुण शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 19, 2026 at 1:57 PM IST
जशपुर : जशपुर शहर के हृदय स्थल में स्थित रानीसती उद्यान तालाब और पार्क का करोड़ों की लागत से जीर्णोद्धार होगा.इस तालाब और पार्क को नया स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार ने 4.17 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की स्वीकृति के बाद नगर पालिका परिषद ने निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है. छठ पूजा के बाद तालाब के जीर्णोद्धार का काम शुरू किए जाने की तैयारी है.
डोंगा तालाब के नाम से है विख्यात
सती उद्यान तालाब को शहर में डोंगा तालाब के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस तालाब की लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण इसमें जलीय खरपतवार का फैलाव हो गया है. इससे तालाब की जलधारण क्षमता प्रभावित होने के साथ इसका स्वरूप भी बिगड़ गया है. शहरवासियों की लगातार मांग को देखते हुए नगर पालिका ने तालाब के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा था .
शहरवासियों की मांग पर सती उद्यान तालाब के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था. शासन से 4.17 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति मिल गई है और निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. छठ पूजा संपन्न होने के बाद तालाब के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाएगा-अरविंद भगत,नगर पालिका अध्यक्ष
पानी खाली कर होगी सफाई और गहरीकरण
जीर्णोद्धार के दौरान तालाब का पानी पूरी तरह खाली कर जलीय खरपतवार और जमा गाद की सफाई की जाएगी.इसके बाद तालाब का गहरीकरण किया जाएगा, ताकि उसकी जलधारण क्षमता बढ़ाई जा सके. भविष्य में दोबारा जलीय खरपतवार का अत्यधिक फैलाव न हो, इसके लिए आवश्यक उपचार की व्यवस्था भी प्रस्तावित है.
पार्क को भी मिलेगा नया रूप
सती उद्यान तालाब के साथ ही पार्क का भी जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा.पार्क और तालाब परिसर में हाईमास्ट लाइट समेत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी.रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर फिल्टर की व्यवस्था भी प्रस्तावित है.विकास कार्य पूरा होने के बाद शहरवासियों को घूमने, बैठने और समय बिताने के लिए बेहतर सार्वजनिक स्थल उपलब्ध होगा.
तालाब के विकास के साथ इसकी सुरक्षा और आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए बाउंड्रीवाल, फेसिंग, टो वाल और पिचिंग का काम भी किया जाएगा. तालाब के चारों ओर पेवर ब्लॉक पाथवे, घाट और पक्की डांड़ी की मरम्मत, बैठने के लिए सीटिंग चेयर और पौधरोपण जैसी सुविधाएं विकसित होंगी- अरविंद भगत, नपा अध्यक्ष
आस्था और परंपरा से जुड़ा है सती उद्यान
सती उद्यान और तालाब केवल शहर के सौंदर्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि जशपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से भी इसका गहरा जुड़ाव है.तालाब परिसर में शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव स्मृति छठ घाट के साथ शक्ति पूजा स्थल भी स्थित है.शारदेय नवरात्र के दौरान यहां राजपुरोहित विशेष पूजा-अर्चना करते हैं, तालाब के किनारे वृक्ष गंगा भी स्थित है. वहीं सती उद्यान पार्क में समाधि स्थल भी है, जहां गम्हरिया स्थित अघोरपीठ के स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. यही वजह है कि शहरवासी लंबे समय से इस पूरे परिसर के संरक्षण और विकास की मांग करते रहे हैं.
पार्क में लगेगी शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव की आदमकद प्रतिमा
जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के बाद सती उद्यान पार्क में जशपुर राज परिवार के सदस्य और नगर पालिका जशपुर के पूर्व उपाध्यक्ष शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की भी योजना है. नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत ने बताया कि सुच्चा बाबा के नाम से लोकप्रिय शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव का शहर और युवाओं से गहरा जुड़ाव रहा है.
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