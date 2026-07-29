ETV Bharat / state

रानीपुर टाइगर रिजर्व हुआ हाईटेक: वेबसाइट और लोगो लॉन्च, ऑनलाइन सुविधा मिलने से पर्यटकों का सफर होगा आसान

चित्रकूट: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर रानीपुर टाइगर रिजर्व को नई पहचान और आधुनिक सुविधाओं की बड़ी सौगात मिली है. मानिकपुर पाठा क्षेत्र में स्थापित उत्तर प्रदेश के इस चौथे टाइगर रिजर्व के आधिकारिक लोगो और वेबसाइट का मंगलवार को भव्य शुभारंभ किया गया. इसके लिए जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जन्तु उद्यान राज्य मंत्री केपी मलिक और उत्तर प्रदेश वन विभाग के विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी सहित वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे.

वेबसाइट और लोगो की इस शुरुआत से न केवल रानीपुर टाइगर रिजर्व को एक खास पहचान मिलेगी, बल्कि देश-विदेश के पर्यटकों के लिए यहां की आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाना भी आसान हो जाएगा. इस कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वन्यजीवों के संरक्षण का संदेश दिया गया.

वहीं, राज्य मंत्री केपी मलिक ने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से अब पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे और रानीपुर टाइगर रिजर्व से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बाघों की संख्या बढ़कर 205 हो चुकी है और सरकार उनके सुरक्षित आवास एवं संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है.

राज्य मंत्री केपी मलिक ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को लोक विभिन्न नाम से पुकारते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से उत्तर प्रदेश का नाम अब उत्तम प्रदेश हो गया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले 170 बाघ थे, अच्छे माहौल के चलते अब इनकी संख्या बढ़कर 205 हो गई है.