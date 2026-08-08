ETV Bharat / state

डायरी पर लिखा 'राजेपुर' और 10 साल बाद बिछड़े परिवार से मिला पिता, पुनर्मिलन की भावुक दास्तां

10 साल बाद परिवार से मिला बिछड़ा बुजुर्ग ( Photo-ETV Bharat )

रानीखेत: अल्मोड़ा के रानीखेत से एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. इस घटना में 10 साल के लंबे इंतजार की कहानी है. कहानी है डायरी पर लिखे एक धुंधले से शब्द और पुलिस की सूझबूझ की. एक ऐसे पुनर्मिलन की दास्तां जिसे पढ़कर आंखों में आंसू छलक उठें. रानीखेत के मजखाली क्षेत्र से सामने आया यह मामला केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि मानवता का एक उदाहरण है जिसने एक बिखर चुके परिवार को समेटा है. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के रहने वाले श्याम सिंह करीब एक दशक पहले अचानक अपने घर से लापता हो गए थे. उनके घरवालों ने उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, हर उस स्थान पर तलाशा जहां उनके होने की उम्मीद थी, लेकिन परिवार को कोई सफलता नहीं मिली. वक्त बीतने के साथ परिवार की उम्मीदें भी धुंधली हो गई थीं. तभी 7 अगस्त 2026 के दिन परिवार को उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक फोन कॉल आया और जो उम्मीद वो खो बैठे थे, वो जिंदा हो गई. परिजनों ने पुलिस का जताया आभार. (Video-ETV Bharat) दरअसल, अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के के निर्देशन में जनपद पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ मानवीय सरोकारों को भी प्राथमिकता दे रही है. इसी कड़ी में मजखाली के नवनियुक्त चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक विनोद फर्त्याल की नजर एक ऐसे बुजुर्ग पर पड़ी, जो पिछले कई वर्षों से मजखाली और ताड़ीखेत क्षेत्र में इधर-उधर भटक रहा था. मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वह अपनी पहचान साफ तौर पर नहीं बता पा रहे थे. पुलिस उन्हें सम्मानपूर्वक चौकी लेकर आई और लगातार बातचीत कर उनके परिजनों तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआती कोशिशों में कोई सफलता नहीं मिली. इसके बाद पुलिस ने अलग तरीका अपनाया. उन्होंने बुजुर्ग के हाथ में एक डायरी और एक पेन थमा दिया, इस यकीन से कि उनको जो याद हो शायद वो लिख दें.