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डायरी पर लिखा 'राजेपुर' और 10 साल बाद बिछड़े परिवार से मिला पिता, पुनर्मिलन की भावुक दास्तां

रानीखेत मजखाली पुलिस ने लापता बुजुर्ग व्यक्ति को परिवार से मिलाया. लापता पिता को सामने पाकर परिवार भावुक हो पड़ा. रिपोर्ट- कैलाश सुयाल.

Missing Elderly man meet family
10 साल बाद परिवार से मिला बिछड़ा बुजुर्ग (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 7:38 AM IST

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Updated : August 8, 2026 at 1:09 PM IST

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रानीखेत: अल्मोड़ा के रानीखेत से एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. इस घटना में 10 साल के लंबे इंतजार की कहानी है. कहानी है डायरी पर लिखे एक धुंधले से शब्द और पुलिस की सूझबूझ की. एक ऐसे पुनर्मिलन की दास्तां जिसे पढ़कर आंखों में आंसू छलक उठें. रानीखेत के मजखाली क्षेत्र से सामने आया यह मामला केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि मानवता का एक उदाहरण है जिसने एक बिखर चुके परिवार को समेटा है.

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के रहने वाले श्याम सिंह करीब एक दशक पहले अचानक अपने घर से लापता हो गए थे. उनके घरवालों ने उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, हर उस स्थान पर तलाशा जहां उनके होने की उम्मीद थी, लेकिन परिवार को कोई सफलता नहीं मिली. वक्त बीतने के साथ परिवार की उम्मीदें भी धुंधली हो गई थीं. तभी 7 अगस्त 2026 के दिन परिवार को उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक फोन कॉल आया और जो उम्मीद वो खो बैठे थे, वो जिंदा हो गई.

परिजनों ने पुलिस का जताया आभार. (Video-ETV Bharat)

दरअसल, अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के के निर्देशन में जनपद पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ मानवीय सरोकारों को भी प्राथमिकता दे रही है. इसी कड़ी में मजखाली के नवनियुक्त चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक विनोद फर्त्याल की नजर एक ऐसे बुजुर्ग पर पड़ी, जो पिछले कई वर्षों से मजखाली और ताड़ीखेत क्षेत्र में इधर-उधर भटक रहा था.

मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वह अपनी पहचान साफ तौर पर नहीं बता पा रहे थे. पुलिस उन्हें सम्मानपूर्वक चौकी लेकर आई और लगातार बातचीत कर उनके परिजनों तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआती कोशिशों में कोई सफलता नहीं मिली. इसके बाद पुलिस ने अलग तरीका अपनाया. उन्होंने बुजुर्ग के हाथ में एक डायरी और एक पेन थमा दिया, इस यकीन से कि उनको जो याद हो शायद वो लिख दें.

पुलिस की ये ट्रिक काम कर गई और बुजुर्ग ने कांपते हाथों से डायरी में सिर्फ एक शब्द लिखा 'राजेपुर'. बस इसी एक शब्द को सुराग बनाकर मजखाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के थाना राजेपुर से संपर्क किया. वहां बुजुर्ग शख्स की फोटो भेजी गई, फिर हूलिए को मिलाया गया. अन्य विवरण साझाकर सत्यापन कराया गया. इस काम में चार दिन लगे. चार दिनों की लगातार पड़ताल के बाद पुलिस ने बुजुर्ग की पहचान श्याम सिंह के रूप में कर ली और उनके परिवार का पता भी लगा लिया.

जैसे ही श्याम सिंह के बेटों और अन्य परिजनों को इस बात की सूचना मिली, बिना वक्त गंवाए सभी लोग मजखाली चौकी पहुंचे. वर्षों बाद अपने पिता को सकुशल सामने देखकर पूरा परिवार भावुक हो उठा और सभी की आंखें नम हो गईं. वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी भावुक हो गए. परिजनों ने बताया कि मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण श्याम सिंह लगभग 10 वर्ष पहले घर से लापता हो गए थे. काफी तलाश के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल पाया था.

एक दशक बाद यह मिलन संभव हो सका तो परिवार ने अल्मोड़ा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और विशेष रूप से चौकी प्रभारी विनोद फर्त्याल का हृदय से आभार व्यक्त किया. यह घटना साबित करती है कि संवेदनशील पुलिसिंग केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि किसी बिछड़े परिवार की खुशियां लौटाने का माध्यम भी बन सकती है.

पुलिस को अक्सर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हुए देखा जाता है, लेकिन कई बार वही पुलिस मानवता की ऐसी मिसाल भी पेश करती है जो लोगों के दिलों को छू जाती है. नवनियुक्त चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक विनोद फर्त्याल की सूझबूझ और संवेदनशीलता के चलते करीब 10 वर्षों से लापता एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बुजुर्ग आखिरकार अपने परिवार से मिल गया. यह पुनर्मिलन पूरे परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था.

पढ़ें- रामनगर के दिव्यांग विद्यालय से दो बच्चे लापता, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

Last Updated : August 8, 2026 at 1:09 PM IST

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