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एनकाउंटर में पकड़े गए हत्या के आरोपी, चाकू से तीन पर किया था हमला, एक की मौत

रानीबाग पुलिस ने हत्या के आरोपियों को एनकाउंटर कर दबोचा ( ETV Bharat )

डीसीपी विक्रम सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सुबह पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति को चाकू मारने की सूचना दी गई. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया गया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रानीबाग इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में हत्या के दो आरोपी घायल हो गए, जिनके पैर में गोली लगी है. दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने सुबह ही इलाके में तीन लोगों पर चाकू से हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई.

एसीपी रानीबाग मुरारी लाल और एसएचओ इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की.जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी एपीजे स्कूल के पास एक ग्राउंड में छिपे हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस के अनुसार, जैसे ही टीम आरोपियों के करीब पहुंची, बदमाशों ने पुलिस से पिस्तौल छीनने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें दो गोलियां आरोपियों के पैर में लगीं.

आरोपियों की मृतक से पहले से थी रंजिश

डीसीपी आउटर विक्रम सिंह इन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया आरोपियों की मृतक से पहले से कोई रंजिश थी जिसे लेकर आज आरोपियों ने मृतक को चाकू मार उसकी हत्या कर दी. जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली आरोपी रानीबाग स्थित एकं पार्क में छुपे हैं वही पुलिस ने जाल बिछा कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की. जिसमें आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी जिसमें जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने गोलियां चलाकर आरोपियों को काबू में किया.

दो आरोपियों की गिरफ्तार कर,हत्या का मामला दर्ज

घायल आरोपियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात के पीछे और कौन-कौन शामिल हो सकते हैं.

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