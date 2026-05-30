ETV Bharat / state

रानीबाग एचएमटी मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एचएमटी लिमिटेड का पक्ष सुनने के लिए 16 जुलाई की तिथि नियत की है.

RANIBAGH HMT CASE
रानीबाग एचएमटी मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 30, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने एचएमटी कामगार संघ की एकलपीठ के आदेश को चुनौती देती करीब 40 बिशेष अपीलों पर सुनवाई की. मामलों की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

खंडपीठ ने एचएमटी कामगार संघ का पक्ष सुनने के बाद केंद्र सरकार और एचएमटी लिमिटेड का पक्ष सुनने के लिए 16 जुलाई की तिथि नियत की है. हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि उन्हें पूर्व में निर्धारित शर्तो के मुताबिक वीआरएस नहीं दिया गया न ही ट्रेनिंग के दौरान की गई सेवाओं को जोड़ा गया. उसका लाभ उन्हें नहीं मिला, जो कि शर्तो का उलंघन है.

वहीं केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि फैक्ट्री शर्तो के मुताबिक बन्द की गई. कर्मचारियों को वीआरएस का लाभ दिया गया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार व एचएमटी लिमिटेड के पक्ष सुनने के लिए 16 जुलाई की तिथि नियत की है.आज खण्डपीठ ने कर्मचारियों का पक्ष सुना.

मामले के अनुसार 17 नवम्बर 2016 को केंद्र सरकार ने एचएमटी रानीबाग को सशर्त बन्द करने की अनुमति दी थी. जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति द्वारा लिये गए नीतिगत निर्णय के अनुसार फैक्ट्री को बंद करने से पूर्व कर्मचारियों को वर्ष 2007 में निर्धारित वेतनमान व उसी के तहत वी आर एस पैकेज देने को कहा था, मगर एचएमटी प्रबन्धन ने इस शर्त का पालन किये बिना एचएमटी बन्द कर दी. जिसके खिलाफ एचएमटी कामगार संघ ने पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर की थी, जो कि एकलपीठ ने खारिज कर दी. जिसे अब संघ ने खण्डपीठ के समक्ष चुनौती दी गई है.

पढे़ं- HMT Ranibagh Case: नैनीताल कामगार संघ की दायर याचिका पर HC में हुई सुनवाई, केंद्र और HMT प्रबंधन को नोटिस जारी

TAGGED:

एचएमटी कामगार संघ
रानीबाग एचएमटी मामला
नैनीताल हाईकोर्ट
RANIBAGH HMT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.