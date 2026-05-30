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रानीबाग एचएमटी मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने एचएमटी कामगार संघ की एकलपीठ के आदेश को चुनौती देती करीब 40 बिशेष अपीलों पर सुनवाई की. मामलों की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

खंडपीठ ने एचएमटी कामगार संघ का पक्ष सुनने के बाद केंद्र सरकार और एचएमटी लिमिटेड का पक्ष सुनने के लिए 16 जुलाई की तिथि नियत की है. हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि उन्हें पूर्व में निर्धारित शर्तो के मुताबिक वीआरएस नहीं दिया गया न ही ट्रेनिंग के दौरान की गई सेवाओं को जोड़ा गया. उसका लाभ उन्हें नहीं मिला, जो कि शर्तो का उलंघन है.

वहीं केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि फैक्ट्री शर्तो के मुताबिक बन्द की गई. कर्मचारियों को वीआरएस का लाभ दिया गया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार व एचएमटी लिमिटेड के पक्ष सुनने के लिए 16 जुलाई की तिथि नियत की है.आज खण्डपीठ ने कर्मचारियों का पक्ष सुना.