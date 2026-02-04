ETV Bharat / state

खूंटी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रानी टूटी ने ठोका दावा, नामांकन में पहुंचे अर्जुन मुंडा समेत कई दिग्गज नेता

समर्थकों के साथ खूंटी नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रानी टूटी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

खूंटीः खूंटी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रानी टूटी ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया. नामांकन के दौरान राजनीतिक माहौल पूरी तरह उत्साहपूर्ण नजर आया. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा, पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, कोचे मुंडा, जिलाध्यक्ष आनंद राम सहित दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे.

अधूरे विकास कार्यों को पूरा करूंगीः रानी टूटी

नामांकन के बाद प्रत्याशी रानी टूटी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह वर्ष 2013 से 2018 तक नगर पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं. उनके कार्यकाल में खूंटी बस स्टैंड और जलापूर्ति पाइपलाइन योजना पर काम शुरू हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश कई योजनाएं अधूरी रह गईं. उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब है और यदि जनता उन्हें फिर से मौका देती है तो अधूरे विकास कार्यों को पूरा करना और स्वच्छता व्यवस्था को सुधारना उनकी प्राथमिकता होगी.

खूंटी नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रानी टूटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रानी टूटी को मिलेगा जनता का आशीर्वादः अर्जुन मुंडा

वहीं रानी टूटी के समर्थन में खूंटी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि रानी टूटी एक शिक्षिका होने के साथ-साथ एक अच्छी समाजसेवी भी हैं. उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में जिम्मेदारी के साथ काम किया है और जनता के बीच उनकी अच्छी छवि है. अर्जुन मुंडा ने विश्वास जताया कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद रानी टूटी को मिलेगा.