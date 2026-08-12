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रानी लक्ष्मीबाई के निजी अंगरक्षकों के वंशजों का दर्द, किले में जाने के लिए खरीदना पड़ता है टिकट

रानी लक्ष्मीबाई के अंगरक्षक गुल मोहम्मद खान और कासिम खान के वारिस मोहम्मद वसीम खान मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग में पुरातत्वविद हैं. मोहम्मद वसीम खान बताते हैं, "झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 500 अफगान पठानों की एक टुकड़ी को अपनी सेना में शामिल किया था. इसमें गुल मोहम्मद खान और कासिम खान भी शामिल थे. इनका जिक्र कई इतिहासकारों ने अपनी किताब में किया है. प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका महाश्वेता देवी ने भी बंगला में लिखी महारानी की जीवनी में इसका उल्लेख किया है."

लक्ष्मीबाई के अंगरक्षक रहे कासिम खान के वारिस आज भी उनकी वीरता की कहानी गर्व से सुनाते हैं, हालांकि उन्हें मलाल है कि जिस झांसी के किले में उनके वारिसों ने सेवाएं दीं, उसी में जाने के लिए उन्हें टिकट खरीदना पड़ता है. वे कहते हैं कि बात टिकट खरीदने की नहीं बल्कि सम्मान की है.

रानी के कुछ अंगरक्षक भी थे, जिन्होंने अंतिम समय तक रानी लक्ष्मीबाई का साथ निभाया, ऐसे ही दो भाई थे गुल मोहम्मद और कासिम खान, जिन्होंने लक्ष्मीबाई के साथ न सिर्फ कई लड़ाईयां लड़ी, बल्कि लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार तक मौजूद रहे.

भोपाल: 1857 की क्रांति में उठी आजादी की चिंगारी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ज्वाला बनाने का काम किया था. 1857 की क्रांति में झांसी की रानी सबसे साहसी और निडर वीरांगना थीं. उस दौर में उनकी सेना को ताकतवर सेनाओं में गिना जाता था. उनकी सेना में महिला टुकड़ी की सेना के अलावा करीबन 500 अफगान पठानों की टुकड़ी भी थी.

वंशज होने के नाते मिलना चाहिए सम्मान, बात टिकट की नहीं (ETV Bharat)

मोहम्मद वसीम खान ने बताया, "लेखिका महाश्वेता देवी ने लिखा कि यह दोनों भाई 1840-45 में पेशावर से झांसी आकर महाराज गंगाधर राव की सेवा में शामिल हुए और अपनी स्वामीभक्ति, वीरता और हथियार संचालन की वजह से उन्हें लक्ष्मीबाई ने इनको अपना अंगरक्षक बना लिया. अंग्रेजों की फौज जब झांसी में घुसने में कामयाब रही और अंग्रेजों ने किले पर हमला किया तब रानी लक्ष्मीबाई भाण्डेरी दरवाजे से झांसी से बाहर निकलीं, इस दौरान उनके साथ उनके दोनों अंगरक्षक के अलावा सरदार, पठान और उनकी चुनी सहेलियां साथ थीं."

'रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं मानी थी हार'

मोहम्मद वसीम खान ने बताया, "झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और अंग्रेजी सेना के खिलाफ फिर मुकाबले के लिए तैयार हो गईं. कुछ समय बाद ही भाण्डेर में महारानी लक्ष्मीबाई की सेना पर ह्यूरोज की सेना ने हमला कर दिया. इस युद्ध में उनके अंगरक्षक कासिम खान को गंभीर चोट आई. रानी लक्ष्मीबाई उन्हें युद्ध से बचाकर कालपी ले आईं, जहां कासिम खान की मौत हो गई. बाद में रानी लक्ष्मीबाई अपने बहादुर सिपाहियों की मदद से ग्वालियर पर कब्जा करने में सफल रहीं."

वसीम खान बताते हैं, "ग्वालियर पर कब्जा बहुत बड़ी बात थी, उनकी सेना इससे बहुत खुश थी, हालांकि लक्ष्मीबाई सर्तक थीं लेकिन जीत के बाद उनकी सेना उत्सव में डूब गई. रानी लक्ष्मीबाई ने सभी को चेताया और युद्ध की तैयारियों में जुटने के आदेश दिए, लेकिन उसके पहले ही अंग्रेजी सैनिकों ने हमला कर दिया. इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनके अंगरक्षक प्रधान सेनापति गुल मोहम्मद भी उनके साथ थे. गुल मोहम्मद महारानी के निधन 17 जून 1858 तक उनके साथ रहे."

'वंशज होने के नाते मिलना चाहिए सम्मान, बात टिकट की नहीं'

वसीम खान कहते हैं, "महारानी लक्ष्मीबाई के निधन के 3 साल बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव ने इंदौर में अंग्रेजों के सामने आत्मसर्मपण कर दिया गया था. उनके वंशज योगेश राव आज भी इंदौर में रहते हैं. योगेश राव के वंशजों ने झांसी में राज किया है और झांसी की रानी के लिए कई लड़ाईयां लड़ीं, लेकिन आज उसी झांसी के किले में जब वे जाते हैं तो उन्हें आम लोगों की तरह टिकट लेकर अंदर जाना पड़ता है."

वसीम खान कहते हैं कि "टिकट की राशि इतनी ज्यादा नहीं है कि योगेश राव और वह दे न सकें, लेकिन वंशज होने के नाते उन्हें इतना सम्मान मिलना चाहिए कि वहां जाने पर आम लोगों की तरह टिकट न लेना पड़े."