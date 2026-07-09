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नए रंगरूप में वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल-दिल्ली ट्रेन के फर्स्ट लुक में दिखा रोबोटिक तकनीक का कमाल

केसरिया दिखेगी भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, ( ETV Bharat )