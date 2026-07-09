नए रंगरूप में वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल-दिल्ली ट्रेन के फर्स्ट लुक में दिखा रोबोटिक तकनीक का कमाल
रानी कमलापति-निज़ामुद्दीन वंदे भारत ट्रेन में हो रहा बदलाव, झांसी वैगन रिपेयर वर्कशॉप में रोबोटिक तकनीक से चल रही पेंटिंग, सुविधाएं भी हो रहीं अपग्रेड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 9:47 PM IST
ग्वालियर: देश की प्रतिष्ठा मानी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही नए स्वरूप में दिखेगी. इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत से होने जा रही है. रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही केसरिया रंग में नजर आएगी.
भारतीय रेल विभाग अपने यात्रियों की सुविधाओं के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता रहा है, कम समय में आराम दायक सफर देने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तो देश की प्रतिष्ठा बन चुकी है और अब रेलवे इस ट्रेन के सफर को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है. एक महत्वपूर्ण निर्णय इस ट्रेन के रंग को लेकर भी लिया गया है. जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें अपने पारंपरिक सफेद और नीले रंग की जगह नए केसरिया रंग में नजर आएगी जो इसके लुक और डिजाइन को चार चांद लगाने वाला है.
सबसे पहले रानी कमलापति-निज़ामुद्दीन वंदे भारत में बदलाव
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एडवांस फीचर्स के साथ इसके रंग रोगन को लेकर काम भी शुरू हो चुका है. ये महत्वपूर्ण बदलाव सबसे पहले भोपाल से ग्वालियर होते हुए दिल्ली के बीच चलने वाली रानी कमलापति-हज़रत निजामुद्दीन वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन में किए जा रहे हैं. इसके लिए दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रैक झांसी वैगन रिपेयर वर्कशॉप में आ चुके हैं जहां ट्रेन कोचेस में कई अहम बदलाव के साथ केसरिया रंग में ट्रेन के कोच की पेंटिंग का काम भी तेजी से चल रहा है.
झांसी वैगन रिपेयर वर्कशॉप में रोबोटिक तकनीक से चल रही पेंटिंग
झांसी वैगन रिपेयर वर्क शॉप में वंदे भारत के नए लुक के लिए रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमे पेंटिंग का काम रेलवे के एडवांस रोबोट्स कर रहे हैं जिससे पूरी ट्रेन का पेंट एक समान और फिनिशिंग के साथ चल रहा है. इस तकनीक से पेंट ज़्यादा समय तक टिकेगा और लंबे समय तक ट्रेन का आकर्षक लुक बना रहेगा.
नए लुक के साथ सुविधाएं भी अपग्रेड
ट्रेन के नए अपग्रेड में रंग के साथ साथ अंदर का इंटीरियर और सिटिंग कंफर्ट में भी बदलाव किया जा रहा है. नए सीट इंस्टालेशन में सीट में एक्स्ट्रा कुशनिंग और एक्ज़ीक्यूटिव चैयर कार की चेयर्स में बड़े फुटरेस्ट लगाए जाएंगे. इन बदलाव से लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों को पहले से ज्यादा आराम दायक सफर का अनुभव होगा. इसके साथ ही मोबाइल चार्जिंग के आउटलेट तक पहुंच भी आसान की जा रही है. वहीं कोच के टॉयलेट्स में ज़्यादा रोशनी वाली लेड लाइट इनस्टॉल की जा रही है और वॉश बेसिन्स की गहराई भी पहले से बढ़ाई जा रही है.
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यात्रियों को आरामदायक सफर देने के लिए हो रहे बदलाव
वंदे भारत एक्सप्रेस के नए अपग्रेड को लेकर जानकारी देते हुए झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि, "भारतीय रेल विभाग अपने यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक सफर प्रदान करने के लिए हमेशा से तत्पर है और इसी के चलते झांसी वैगन रिपेयर वर्कशॉप में वंदे भारत एक्सप्रेस में ये खास अपग्रेड किए जा रहे हैं. जिससे ट्रेन को नया और आकर्षक लुक दिया जा रहा है साथ ही यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक सफर का अनुभव भी मिलेगा."