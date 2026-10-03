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सिल्ली में रानी हारा चेक डैम का बांध टूटा, आसपास के खेतों और कई गांवों में घुसा पानी, नुकसान के आकलन में जुटा प्रशासन

चेक डैम टूटने से खेतों में घुसा पानी ( ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड की राजधानी रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की सीमा पर मौजूद सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में खैर बेड़ा के पास रानी हारा चेक डैम का बांध टूट गया है. इसकी वजह से आसपास खेतों में पानी भर गया है. यह डैम गोडाडीह पंचायत में है. खेतों में अचानक पानी भरने से किसानों की धान की फसल प्रभावित हुई है. डैम का पानी आसपास के कई गांवों में घुस गया है.