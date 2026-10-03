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सिल्ली में रानी हारा चेक डैम का बांध टूटा, आसपास के खेतों और कई गांवों में घुसा पानी, नुकसान के आकलन में जुटा प्रशासन

रांची के सिल्ली में रानी हारा चेक डैम टूटने से आसपास के खेतों और कई गांवों में पानी घुस गया है.

RANI HARA CHECK DAM COLLAPSED
चेक डैम टूटने से खेतों में घुसा पानी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड की राजधानी रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की सीमा पर मौजूद सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में खैर बेड़ा के पास रानी हारा चेक डैम का बांध टूट गया है. इसकी वजह से आसपास खेतों में पानी भर गया है. यह डैम गोडाडीह पंचायत में है. खेतों में अचानक पानी भरने से किसानों की धान की फसल प्रभावित हुई है. डैम का पानी आसपास के कई गांवों में घुस गया है.

स्थानीय लोगों ने बताई आंखों देखी हाल

खैर बेड़ा निवासी मुरली घटवार ने बताया कि इस चेक डैम को रानी हारा और बमहनी पहाड़ी की तराई में बनाया गया था. यहां पहाड़ों से बहकर आने वाला बारिश का पानी जमा होता था. इसबार यह चेक डैम लबालब भर गया था. उनके मुताबिक यह काफी बड़ा चेक डैम था. लेकिन ज्यादा दवाब पड़ने की वजह से बांध टूट गया. पानी का बहाव इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में चेक डैम का करीब 30-40 फीट हिस्सा बह गया. इसका सबसे ज्यादा असर खैर बेड़ा गांव के अलावा बाबनी, सातपालू , गोंडाडीह, रेगड़ीआम गांवों में हुआ है.

चेक डैम का बांध टूटने से खेतों में घुसा पानी (ईटीवी भारत)

मुरली घटवार के मुताबिक कम से कम 1000 एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि चेक डैम में मछलियां भी थीं, जो बह गईं. चेक डैम के टूटने की खबर आग की तरह आसपास के गांवों में फैली. देखते ही देखते आसपास के लोग पुल पर पहुंच गये. स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशासन के लोग नुकसान का मुआयना करने आए थे.

जानमाल का नहीं हुआ है नुकसान- थाना प्रभारी

सिल्ली के थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि बामहनी में एक चेक डैम है. बारिश के पानी के स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया है. लेकिन पानी के दबाव की वजह से चेकडैम का करीब 20 फीट हिस्सा टूट गया. इसकी वजह से पानी का बहाव खेतों की ओर होने लगा. उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह के जानमाल का नुकासन नहीं हुआ है. चेक डैम का पानी खेतों की ओर बहने लगा. उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में ही स्थिति सामान्य हो गई.

RANI HARA CHECK DAM COLLAPSED
डैम का पानी खेतों में भरा (ईटीवी भारत)

थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम घटना स्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. इधर ग्रामीणों का कहना है कि कई किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचा है. इसका भरपाई की जानी चाहिए. फिलहाल प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

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