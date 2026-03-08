ETV Bharat / state

अमखेरवा के दुर्गा धाम में फूलों से फाग उत्सव का हुआ आयोजन, हनुमान टेकरी मंदिर पर जुटे भक्ते

मंदिर पर फाग उत्सव का आयोजन हर साल सामूहिक हनुमान चालीसा समिति करती है.

फाग उत्सव में फूलों से खेली गई होली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 8:49 AM IST

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: होली पर्व के अवसर पर मनेन्द्रगढ़ शहर में आस्था और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला. प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा समिति की ओर से भव्य फूलों की होली का आयोजन हुआ. इस आयोजन मेंं बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय भक्तों ने भाग लिया. वहीं दूसरी ओर श्री दुर्गा धाम मंदिर अमखेरवा में पारंपरिक फाग उत्सव और भोग प्रसाद का आयोजन हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का माहौल बन गया.

कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान टेकरी मंदिर में भगवान हनुमान की विधि-विधान से पूजा-अर्चना के साथ हुई. इसके बाद मंदिर परिसर में फूलों की होली खेली गई. श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे पर फूलों की बौछार कर होली का आनंद लिया. इस दौरान मंदिर परिसर भक्ति गीतों और जयकारों से गूंज उठा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही. महिलाओं ने पारंपरिक फाग गीत गाकर माहौल को और भक्तिमय बना दिया. ढोलक और मंजीरे की थाप पर गूंजते फाग गीतों के साथ महिलाएं झूम उठीं.

फूलों की होली का यह आयोजन बेहद आनंददायक और आध्यात्मिक अनुभव देने वाला रहा. इस तरह के कार्यक्रम से महिलाओं और श्रद्धालुओं को एक साथ मिलकर त्योहार मनाने का अवसर मिलता है: शिला सिंह, श्रद्धालु


फूलों की होली और फाग उत्सव जैसे धार्मिक कार्यक्रम हमारी परंपरा और संस्कृति को जीवित रखते हैं. समिति का प्रयास है कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहें ताकि समाज में भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके: डॉ. रश्मि सोनकर,अध्यक्ष, सामूहिक हनुमान चालीसा समिति

सामूहिक हनुमान चालीसा समिति ने किया भव्य आयोजन

सामूहिक हनुमान चालीसा समिति के सदस्यों ने कहा, पिछले 5 सालों से प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाता है. इसके साथ ही प्रमुख त्योहारों पर समिति द्वारा विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है.

समिति की अध्यक्ष डॉ. रश्मि सोनकर ने मंदिर पहुंची सभी महिला श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर स्वागत किया. उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने का कार्य करते हैं. फूलों की होली के इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई. पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर आस्था, भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा. कार्यक्रम के अंत में समिति के सदस्यों ने सभी उपस्थित श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे धार्मिक आयोजन निरंतर जारी रखने की बात कही.

