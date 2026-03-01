ETV Bharat / state

उदयपुर में रंगोथोन 7.0 साइकिल मैराथन संपन्न, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों ने प्राकृतिक रंगों और फूलों के साथ होली खेलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

रंगोथोन 7.0 साइकिल मैराथन संपन्न
रंगोथोन 7.0 साइकिल मैराथन संपन्न (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 1, 2026 at 10:04 AM IST

|

Updated : March 1, 2026 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर : शहर में फिटनेस और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिंदास फाउंडेशन की ओर से आयोजित रंगोथोन 7.0 साइकिल मैराथन रविवार को उत्साहपूर्वक संपन्न हुई. सुबह 6 बजे फतहसागर पाल (देवाली साइड) से शुरू हुई इस मैराथन में शहर के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. करीब 15 किलोमीटर लंबी इस साइकिल रैली का मार्ग रानी रोड, शिल्पग्राम, बड़ी गांव और मोया चौराहा होते हुए फेरनियो का गुड़ा स्थित अमृतम बाग रिसोर्ट तक रहा. पूरे मार्ग में प्रतिभागियों का जोश देखते ही बन रहा था. फतहसागर की पाल पर सुबह से ही बड़ी संख्या में साइकिल प्रेमी एकत्रित हो गए थे, जिससे आयोजन का माहौल उत्सव जैसा नजर आया.

इस आयोजन में युवाओं के साथ-साथ महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली. बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लेकर फिटनेस के प्रति जागरूकता का संदेश दिया. कार्यक्रम के दौरान एस.के. खेतान ग्रुप के चेयरमेन शशिकांत खेतान ने कहा कि भागदौड़ भरी जीवनशैली में युवाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और साइकिलिंग एक सरल व प्रभावी उपाय है. ऐसे आयोजन समाज को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं. इसका उद्देश्य साइकिलिंग को बढ़ावा देना एवं प्राकृतिक रंगों से होली खेलने के प्रति लोगों को जागरूक करना है.

साइकिल मैराथन को लेकर दिया संदेश (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें. बीकानेर: 400 साल पुराना वैर मिटा, अब डोलची मार होली में बहता है प्रेम का रंग

दिव्यांग साइकिलिस्ट गोविंद खारोल ने कहा कि फतहसागर झील से शुरू हुई साइकिलिंग के माध्यम से लोगों को फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया. फतहसागर झील की पाल पर जुटे प्रतिभागियों ने यह दिखाया कि स्वस्थ रहने के लिए साइकिलिंग एक आसान और प्रभावी तरीका है. साथ ही, साइकिल का उपयोग कर प्रदूषण कम करने और प्रकृति को बचाने का संदेश भी दिया गया. कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने उत्साह से भाग लेकर जागरूकता बढ़ाई. यह पहल लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में साइकिल अपनाने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करती है. कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों ने प्राकृतिक रंगों और फूलों के साथ होली खेलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

युवाओं के साथ-साथ महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी
युवाओं के साथ-साथ महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी (ETV Bharat Udaipur)
Last Updated : March 1, 2026 at 10:29 AM IST

TAGGED:

RANGOTHON CYCLE MARATHON
CYCLE MARATHON CONCLUDES IN UDAIPUR
रंगोथोन साइकिल मैराथन संपन्न
HOLI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.