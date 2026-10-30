AI की मदद से अयोध्या में डिजिटल रंगोली; धर्मपथ की भव्यता बढ़ी, दीपोत्सव की तैयारियां तेज
धर्मपथ से गुजरने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इन रंगोलियों को देखकर आकर्षित हो रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 2:05 PM IST
अयोध्या: राम नगरी में 10वें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए सजाने-संवारने का काम तेजी से चल रहा है. घाटों से लेकर मंदिरों तक आकर्षक सजावट के जरिए अयोध्या की सुंदरता में नए आयाम जोड़े जा रहे हैं. वैदिक परंपराओं के साथ आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है.
भगवान श्रीराम के आगमन पर स्वागत की प्राचीन परंपरा रंगोली को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से धर्मपथ पर आकर्षक और कलात्मक रंगोलियां तैयार की जा रही हैं. इनमें पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक कल्पनाशीलता की झलक दिखाई दे रही है.
धर्मपथ से गुजरने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इन रंगोलियों को देखकर आकर्षित हो रहे हैं. दीपोत्सव के माध्यम से रामनगरी में परंपरा, संस्कृति और तकनीक का खूबसूरत मेल दिखाई दे रहा है. पश्चिम बंगाल से आई श्रद्धालु देवप्रिया इस रंगोली की भव्यता को देखकर आकर्षित हुईं.
उन्होंने कहा कि अयोध्या और इस दीपावली भगवान राम के आगमन की तैयारी को लेकर बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है. यह तो पहली बार देख रहे हैं. पहली बार हीं यहां आए हैं. यह जो डिजिटल रंगोली है, बहुत ही बढ़िया है. मतलब लोगों का आने-जाने की सुविधा है. यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा.
श्रद्धालु सत्येंद्र नाथ ने बताया कि मैं वेस्ट बंगाल से आया हूं. आज सुबह से पूरा अयोध्या सिटी, धाम राम मंदिर सब कुछ घुमा हूं. बहुत अच्छा लग रहा है. दीपावली का प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं. हर जगह में रंगोली बना रहे हैं ताकि आदमी को और अच्छा लगे.
यहां पर सफाई अच्छी है. आने-जाने का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है. डिजिटल रंगोली भी पहली बार देख रहा हूं. ऐसे यहां पर यह भी एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है. यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. रास्ता को सजाने के लिए बहुत बढ़िया है.
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