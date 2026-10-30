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AI की मदद से अयोध्या में डिजिटल रंगोली; धर्मपथ की भव्यता बढ़ी, दीपोत्सव की तैयारियां तेज

AI की मदद से अयोध्या में डिजिटल रंगोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: राम नगरी में 10वें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए सजाने-संवारने का काम तेजी से चल रहा है. घाटों से लेकर मंदिरों तक आकर्षक सजावट के जरिए अयोध्या की सुंदरता में नए आयाम जोड़े जा रहे हैं. वैदिक परंपराओं के साथ आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है.

भगवान श्रीराम के आगमन पर स्वागत की प्राचीन परंपरा रंगोली को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से धर्मपथ पर आकर्षक और कलात्मक रंगोलियां तैयार की जा रही हैं. इनमें पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक कल्पनाशीलता की झलक दिखाई दे रही है.